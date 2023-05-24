Kılıçdaroğlu TRT'de propaganda konuşmasını yaptı: 'Sandıkta taban tabana zıt iki farklı anlayış var'

"Artık yalnızca o ve ben varız. Sakın yanlış düşünmeyin. O parti bu parti yok. Artık sandıkta birbirine taban tabana zıt, iki farklı anlayış var. Şimdi tarafsızlığıyla dünyaya ün salmış TRT ekranlarından yüksek cesaretiyle gönüllere taht kurmuş bir kişiye sesleneceğim. Erdoğan, sana devletin televizyonu TRT'den sesleniyorum. Gel, çekinme, ikimiz de er meydanına çıkalım. Devletin televizyonu TRT'de senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun, sen ki kendine 'reis' dedirten sen ki bir dünya lideri, herhalde Bay Kemal'den çekinmezsin. Çık karşıma ve milletimiz onun derdini bileni de, o dertleri kimin çözebileceğini de, bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın kararını versin.