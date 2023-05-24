https://sputniknews.com.tr/20230524/kemal-kilicdaroglundan-cumhurbaskani-erdogan-hakkinda-1-milyon-liralik-dava-1071522915.html

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 1 milyon liralık dava

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 1 milyon liralık dava

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, montaj video gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık dava açtı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T18:02+0300

2023-05-24T18:02+0300

2023-05-24T18:02+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

dava

tazminat davası

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan açıklama yaptı. Çelik, montaj video gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık dava açtıklarını söyled

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, dava, tazminat davası