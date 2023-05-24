https://sputniknews.com.tr/20230524/kemal-kilicdaroglundan-cumhurbaskani-erdogan-hakkinda-1-milyon-liralik-dava-1071522915.html
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 1 milyon liralık dava
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 1 milyon liralık dava
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, montaj video gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık dava açtı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T18:02+0300
2023-05-24T18:02+0300
2023-05-24T18:02+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
dava
tazminat davası
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan açıklama yaptı. Çelik, montaj video gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık dava açtıklarını söyled
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, dava, tazminat davası
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, dava, tazminat davası
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 1 milyon liralık dava
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, montaj video gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık dava açtı.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan açıklama yaptı.
Çelik, montaj video gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık dava açtıklarını söyled