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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 1 milyon liralık dava
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 1 milyon liralık dava
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, montaj video gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık dava açtı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
dava
tazminat davası
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan açıklama yaptı. Çelik, montaj video gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık dava açtıklarını söyled
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, dava, tazminat davası
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, dava, tazminat davası

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 1 milyon liralık dava

18:02 24.05.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, montaj video gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık dava açtı.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan açıklama yaptı.
Çelik, montaj video gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık dava açtıklarını söyled
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