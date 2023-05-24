Johnson’ın Kovid-19 kurallarını çiğnediğine dair yeni iddialar ortaya atıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetten gelişmeler
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği seçmende ne etki yapar?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Sinan Oğan'ın desteği yüzde 5'in tamamını kapsar mı?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Montaj itirafı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Milliyetçi cephede neler oluyor?
18:34
90 dk
Z RAPORU
'Montaj' polemiği
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230524/johnsonin-kovid-19-kurallarini-cignedigine-dair-yeni-iddialar-ortaya-atildi-1071483177.html
Johnson’ın Kovid-19 kurallarını çiğnediğine dair yeni iddialar ortaya atıldı
Johnson’ın Kovid-19 kurallarını çiğnediğine dair yeni iddialar ortaya atıldı
İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson’ın Kovid-19 kısıtlamalarını çiğnediğine dair yeni iddialar ortaya atılırken, hükümetin işleyişini denetlemekten... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T01:20+0300
2023-05-24T01:20+0300
dünya
ingiltere
koronavirüs
boris johnson
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071483020_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_8e6915552d99e0d3e0598690146f8094.jpg
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kovid-19 salgını sırasında uygulanan kısıtlamaları ihlal ettiğine dair yeni iddialar ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Johnson’ın Kovid-19 kısıtlamaları uygulandığı sırada görevdeki başbakanların kullanımına sunulan kır evi olan Chequers'ta arkadaşları ile bir araya geldiği öne sürüldü.Hükümetin işleyişini denetlemekten sorumlu Kabine Ofisi ise, Johnson’ın Kovid-19 kısıtlamalarını çiğnediği yönündeki yeni iddialarla ilgili polise başvurdu. Kabine Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Kovid-19 soruşturmasına sunulmak üzere kanıt hazırlama sürecinde yeni bilgiler ortaya çıktı. Memurlar kanunundaki yükümlülükler doğrultusunda bu bilgileri ilgili makamlara intikal ettirdi ve artık iş onlara kaldı" denildi.Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların kendilerine 19 Mayıs'ta iletildiği ve bunun Haziran 2020 ile Mayıs 2021 arasında Başbakanlık Ofisi’nde Kovid-19 kısıtlamalrın muhtemel ihlalleriyle ilgili olduğu aktarıldı. Polisin şu anda iddiaları değerlendirdiği ve henüz resmi bir soruşturma başlatmadığı açıklandı.Jonhson’ın sözcüsü, Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiğini yalanladıJohnson'ın sözcüsü ise, söz konusu ziyaretlerin Kovid-19 soruşturmasına hazırlık aşamasında Kabine Ofisi tarafından incelendiğini ifade ederek, "Ziyaretlerin incelenmesinin ardından, Johnson'ın avukatları, Kabine Ofisine ve İmtiyazlar Komitesine ziyaretlerin yasal olduğunu ve herhangi bir Kovid-19 düzenlemesini ihlal etmediğini açıklayan bir mektup yazdı" dedi.Johnson, daha önce Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırılmıştıJohnson’ın daha öncede Kovid-19 döneminde kısıtlamaları ihlal ettiği, Parlamento binasında ve Başbakanlık Ofisi’nde çeşitli partilere katıldığı ortaya çıkmıştı. 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgını sırasında kısıtlama kurallarının ihlal edildiğinin ortaya çıkmasının ardından Johnson da dahil olmak üzere çok sayıda Başbakanlık Ofisi çalışanı para cezasına çarptırılmıştı. Partygate skandalı olarak adlandırılan soruşturma çerçevesinde Johnson, görevdeyken kanunları çiğnediği tespit edilen ilk başbakan olarak tarihe geçmişti.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071483020_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_c59fd4bd1bd387fe7420eea83e203577.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, koronavirüs, boris johnson, kovid-19
ingiltere, koronavirüs, boris johnson, kovid-19

Johnson’ın Kovid-19 kurallarını çiğnediğine dair yeni iddialar ortaya atıldı

01:20 24.05.2023
© İHA / NEIL HALLBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© İHA / NEIL HALL
Abone olTelegram
İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson’ın Kovid-19 kısıtlamalarını çiğnediğine dair yeni iddialar ortaya atılırken, hükümetin işleyişini denetlemekten sorumlu Kabine Ofisi iddialarla ilgili polise başvurdu.
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kovid-19 salgını sırasında uygulanan kısıtlamaları ihlal ettiğine dair yeni iddialar ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Johnson’ın Kovid-19 kısıtlamaları uygulandığı sırada görevdeki başbakanların kullanımına sunulan kır evi olan Chequers'ta arkadaşları ile bir araya geldiği öne sürüldü.
Hükümetin işleyişini denetlemekten sorumlu Kabine Ofisi ise, Johnson’ın Kovid-19 kısıtlamalarını çiğnediği yönündeki yeni iddialarla ilgili polise başvurdu. Kabine Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Kovid-19 soruşturmasına sunulmak üzere kanıt hazırlama sürecinde yeni bilgiler ortaya çıktı. Memurlar kanunundaki yükümlülükler doğrultusunda bu bilgileri ilgili makamlara intikal ettirdi ve artık iş onlara kaldı" denildi.
Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların kendilerine 19 Mayıs'ta iletildiği ve bunun Haziran 2020 ile Mayıs 2021 arasında Başbakanlık Ofisi’nde Kovid-19 kısıtlamalrın muhtemel ihlalleriyle ilgili olduğu aktarıldı. Polisin şu anda iddiaları değerlendirdiği ve henüz resmi bir soruşturma başlatmadığı açıklandı.

Jonhson’ın sözcüsü, Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiğini yalanladı

Johnson'ın sözcüsü ise, söz konusu ziyaretlerin Kovid-19 soruşturmasına hazırlık aşamasında Kabine Ofisi tarafından incelendiğini ifade ederek, "Ziyaretlerin incelenmesinin ardından, Johnson'ın avukatları, Kabine Ofisine ve İmtiyazlar Komitesine ziyaretlerin yasal olduğunu ve herhangi bir Kovid-19 düzenlemesini ihlal etmediğini açıklayan bir mektup yazdı" dedi.
Johnson, daha önce Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırılmıştı
Johnson’ın daha öncede Kovid-19 döneminde kısıtlamaları ihlal ettiği, Parlamento binasında ve Başbakanlık Ofisi’nde çeşitli partilere katıldığı ortaya çıkmıştı. 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgını sırasında kısıtlama kurallarının ihlal edildiğinin ortaya çıkmasının ardından Johnson da dahil olmak üzere çok sayıda Başbakanlık Ofisi çalışanı para cezasına çarptırılmıştı. Partygate skandalı olarak adlandırılan soruşturma çerçevesinde Johnson, görevdeyken kanunları çiğnediği tespit edilen ilk başbakan olarak tarihe geçmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала