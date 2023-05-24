https://sputniknews.com.tr/20230524/johnsonin-kovid-19-kurallarini-cignedigine-dair-yeni-iddialar-ortaya-atildi-1071483177.html

Johnson’ın Kovid-19 kurallarını çiğnediğine dair yeni iddialar ortaya atıldı

Johnson’ın Kovid-19 kurallarını çiğnediğine dair yeni iddialar ortaya atıldı

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson’ın Kovid-19 kısıtlamalarını çiğnediğine dair yeni iddialar ortaya atılırken, hükümetin işleyişini denetlemekten... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T01:20+0300

2023-05-24T01:20+0300

2023-05-24T01:20+0300

dünya

ingiltere

koronavirüs

boris johnson

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071483020_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_8e6915552d99e0d3e0598690146f8094.jpg

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kovid-19 salgını sırasında uygulanan kısıtlamaları ihlal ettiğine dair yeni iddialar ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Johnson’ın Kovid-19 kısıtlamaları uygulandığı sırada görevdeki başbakanların kullanımına sunulan kır evi olan Chequers'ta arkadaşları ile bir araya geldiği öne sürüldü.Hükümetin işleyişini denetlemekten sorumlu Kabine Ofisi ise, Johnson’ın Kovid-19 kısıtlamalarını çiğnediği yönündeki yeni iddialarla ilgili polise başvurdu. Kabine Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Kovid-19 soruşturmasına sunulmak üzere kanıt hazırlama sürecinde yeni bilgiler ortaya çıktı. Memurlar kanunundaki yükümlülükler doğrultusunda bu bilgileri ilgili makamlara intikal ettirdi ve artık iş onlara kaldı" denildi.Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların kendilerine 19 Mayıs'ta iletildiği ve bunun Haziran 2020 ile Mayıs 2021 arasında Başbakanlık Ofisi’nde Kovid-19 kısıtlamalrın muhtemel ihlalleriyle ilgili olduğu aktarıldı. Polisin şu anda iddiaları değerlendirdiği ve henüz resmi bir soruşturma başlatmadığı açıklandı.Jonhson’ın sözcüsü, Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiğini yalanladıJohnson'ın sözcüsü ise, söz konusu ziyaretlerin Kovid-19 soruşturmasına hazırlık aşamasında Kabine Ofisi tarafından incelendiğini ifade ederek, "Ziyaretlerin incelenmesinin ardından, Johnson'ın avukatları, Kabine Ofisine ve İmtiyazlar Komitesine ziyaretlerin yasal olduğunu ve herhangi bir Kovid-19 düzenlemesini ihlal etmediğini açıklayan bir mektup yazdı" dedi.Johnson, daha önce Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırılmıştıJohnson’ın daha öncede Kovid-19 döneminde kısıtlamaları ihlal ettiği, Parlamento binasında ve Başbakanlık Ofisi’nde çeşitli partilere katıldığı ortaya çıkmıştı. 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgını sırasında kısıtlama kurallarının ihlal edildiğinin ortaya çıkmasının ardından Johnson da dahil olmak üzere çok sayıda Başbakanlık Ofisi çalışanı para cezasına çarptırılmıştı. Partygate skandalı olarak adlandırılan soruşturma çerçevesinde Johnson, görevdeyken kanunları çiğnediği tespit edilen ilk başbakan olarak tarihe geçmişti.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, koronavirüs, boris johnson, kovid-19