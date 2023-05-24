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https://sputniknews.com.tr/20230524/italyadaki-sel-felaketinde-olenlerin-sayisi-15e-yukseldi-1071482577.html
İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T00:55+0300
2023-05-24T00:55+0300
dünya
italya
sel felaketi
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen hafta bölgedeki sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden olan Lugo'da kayıp bir kişinin cansız bedeni bulundu. 17 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 68 yaşındaki kişinin cesedinin İtalyan Jandarması ekiplerince bulunduğu bildirildi. Buna göre, felakette yaşamını yitirenlerin sayısı da 15'e yükseldi.Bu arada, Ravenna Cumhuriyet Başsavcılığının da felakete yönelik inceleme başlattığı belirtildi.Diğer yandan yoğun yağış olabileceği uyarısıyla bölgede 'kırmızı alarm' statüsü de devam ediyor.Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ile hasar tespit çalışmaları sürüyor.Sel felaketi dolayısıyla Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, sel felaketine uğrayan bölgenin ihtiyaçlarına yönelik 2 milyar avrodan fazla kaynak tahsis etmeye karar vermişti.
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italya, sel felaketi

İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

00:55 24.05.2023
© AAİtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla 15'e çıktı.
İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla 15'e çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla 15'e çıktı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen hafta bölgedeki sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden olan Lugo'da kayıp bir kişinin cansız bedeni bulundu. 17 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 68 yaşındaki kişinin cesedinin İtalyan Jandarması ekiplerince bulunduğu bildirildi. Buna göre, felakette yaşamını yitirenlerin sayısı da 15'e yükseldi.
Bu arada, Ravenna Cumhuriyet Başsavcılığının da felakete yönelik inceleme başlattığı belirtildi.
Diğer yandan yoğun yağış olabileceği uyarısıyla bölgede 'kırmızı alarm' statüsü de devam ediyor.
Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ile hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Sel felaketi dolayısıyla Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, sel felaketine uğrayan bölgenin ihtiyaçlarına yönelik 2 milyar avrodan fazla kaynak tahsis etmeye karar vermişti.
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