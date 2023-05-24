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https://sputniknews.com.tr/20230524/iran-yabanci-istihbarat-servisiyle-iliskili-bir-grubu-cokerttik-1071483901.html
İran: Yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttik
İran: Yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttik
İran, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan bir grubu çökerttiğini ve tüm üyelerini tutukladığını duyurdu. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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İran, yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttiğini açıkladı.İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, İran İstihbarat Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan bir grubun çökertildiğini aktardı.Grubun, yurt içi ve dışındaki İranlıların bilgilerine erişim sağlamak isteyen düşman istihbarat servisinin "büyük bir projesinin" parçası olduğu öne sürülen haberde, grubun, İranlı yetkililere ve ülkenin hassas kurumlarındaki önemli verilere erişimi bulunanlara odaklandığı, onlar hakkındaki bilgileri edinmek için devlet kurumlarındaki kişilerle de irtibat kurduğu belirtildi.Haberde, söz konusu ağın elebaşları başta olmak üzere tüm üyelerinin yargı makamlarının emriyle tutuklandığı kaydedildi.
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ortadoğu, iran, istihbarat
ortadoğu, iran, istihbarat

İran: Yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttik

01:44 24.05.2023
© İHAİran bayrağı
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© İHA
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İran, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan bir grubu çökerttiğini ve tüm üyelerini tutukladığını duyurdu.
İran, yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttiğini açıkladı.
İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, İran İstihbarat Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan bir grubun çökertildiğini aktardı.
Grubun, yurt içi ve dışındaki İranlıların bilgilerine erişim sağlamak isteyen düşman istihbarat servisinin "büyük bir projesinin" parçası olduğu öne sürülen haberde, grubun, İranlı yetkililere ve ülkenin hassas kurumlarındaki önemli verilere erişimi bulunanlara odaklandığı, onlar hakkındaki bilgileri edinmek için devlet kurumlarındaki kişilerle de irtibat kurduğu belirtildi.
Haberde, söz konusu ağın elebaşları başta olmak üzere tüm üyelerinin yargı makamlarının emriyle tutuklandığı kaydedildi.
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