https://sputniknews.com.tr/20230524/iran-yabanci-istihbarat-servisiyle-iliskili-bir-grubu-cokerttik-1071483901.html
İran: Yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttik
İran: Yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttik
İran, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan bir grubu çökerttiğini ve tüm üyelerini tutukladığını duyurdu. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T01:44+0300
2023-05-24T01:44+0300
2023-05-24T01:44+0300
dünya
ortadoğu
iran
istihbarat
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İran, yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttiğini açıkladı.İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, İran İstihbarat Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan bir grubun çökertildiğini aktardı.Grubun, yurt içi ve dışındaki İranlıların bilgilerine erişim sağlamak isteyen düşman istihbarat servisinin "büyük bir projesinin" parçası olduğu öne sürülen haberde, grubun, İranlı yetkililere ve ülkenin hassas kurumlarındaki önemli verilere erişimi bulunanlara odaklandığı, onlar hakkındaki bilgileri edinmek için devlet kurumlarındaki kişilerle de irtibat kurduğu belirtildi.Haberde, söz konusu ağın elebaşları başta olmak üzere tüm üyelerinin yargı makamlarının emriyle tutuklandığı kaydedildi.
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ortadoğu, iran, istihbarat
ortadoğu, iran, istihbarat
İran: Yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttik
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İran, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan bir grubu çökerttiğini ve tüm üyelerini tutukladığını duyurdu.
İran, yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttiğini açıkladı.
İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, İran İstihbarat Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan bir grubun çökertildiğini aktardı.
Grubun, yurt içi ve dışındaki İranlıların bilgilerine erişim sağlamak isteyen düşman istihbarat servisinin "büyük bir projesinin" parçası olduğu öne sürülen haberde, grubun, İranlı yetkililere ve ülkenin hassas kurumlarındaki önemli verilere erişimi bulunanlara odaklandığı, onlar hakkındaki bilgileri edinmek için devlet kurumlarındaki kişilerle de irtibat kurduğu belirtildi.
Haberde, söz konusu ağın elebaşları başta olmak üzere tüm üyelerinin yargı makamlarının emriyle tutuklandığı kaydedildi.