https://sputniknews.com.tr/20230524/iran-yabanci-istihbarat-servisiyle-iliskili-bir-grubu-cokerttik-1071483901.html

İran: Yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttik

İran: Yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttik

İran, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan bir grubu çökerttiğini ve tüm üyelerini tutukladığını duyurdu. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T01:44+0300

2023-05-24T01:44+0300

2023-05-24T01:44+0300

dünya

ortadoğu

iran

istihbarat

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İran, yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttiğini açıkladı.İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, İran İstihbarat Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan bir grubun çökertildiğini aktardı.Grubun, yurt içi ve dışındaki İranlıların bilgilerine erişim sağlamak isteyen düşman istihbarat servisinin "büyük bir projesinin" parçası olduğu öne sürülen haberde, grubun, İranlı yetkililere ve ülkenin hassas kurumlarındaki önemli verilere erişimi bulunanlara odaklandığı, onlar hakkındaki bilgileri edinmek için devlet kurumlarındaki kişilerle de irtibat kurduğu belirtildi.Haberde, söz konusu ağın elebaşları başta olmak üzere tüm üyelerinin yargı makamlarının emriyle tutuklandığı kaydedildi.

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ortadoğu, iran, istihbarat