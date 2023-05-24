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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/iddia-ukrayna-silahli-kuvvetleri-baskomutani-zalujniy-yaralandi-1071534254.html
İddia: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zalujniy yaralandı
İddia: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zalujniy yaralandı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zalujniy’in mayıs ayı başlarında Herson yakınlarında düzenlenen Rus füze saldırısı sırasında yaralandığı ileri sürüldü. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T22:01+0300
2023-05-24T22:32+0300
ukrayna krizi
valeriy zalujniy
ukrayna
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Sputnik’e konuşan Rus güvenlik güçlerinden bir kaynak, Ukrayna ordusundaki kaynaklarına dayandırarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy’in Rus birliklerinin mayıs ayı başlarında Herson yakınlarındaki Posad-Pokrovskoye köyü yakınlarındaki bir komuta noktasına düzenlediği füze saldırısında başından yaralandığını ve çok sayıda şarapnel yarası aldığını belirtti.Zalujniy’e ilk yardımın sağlanması için Nikolayev'e oradan da helikopterle Kiev'deki bir askeri hastaneye götürüldüğü bilgisini paylaşan kaynak, "Nikolayev'de Zalujniy'ye kanamanın durdurulması için ilk yardım yapıldı. Ardından Kiev askeri hastanesinde trepanasyon yapıldı” dedi.Başkomutanın durumunun, eşlik eden tip 2 diyabet hastalığı nedeniyle daha da ağırlaştığını belirten kaynak, "Teşhis şu; yaşayacak, ancak işini yapamayacak" diye konuştu.Bir süre önce Zalujniy, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki bir dizi askeri tesise düzenlediği saldırının ardından ortadan kaybolmuştu. Zalujniy'in durumu ve nerede olduğuyla ilgili ilk sorular, NATO'nun 10 Mayıs'ta Zalujniy’in ittifakın askeri komite üyeleriyle video bağlantısı yoluyla gerçekleşecek toplantıya katılmayacağını bildirmesinin ardından ortaya çıkmıştı.
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valeriy zalujniy, ukrayna
valeriy zalujniy, ukrayna

İddia: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zalujniy yaralandı

22:01 24.05.2023 (güncellendi: 22:32 24.05.2023)
© AFP 2023Valeriy Zalujniy
Valeriy Zalujniy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Zalujniy’in mayıs ayı başlarında Herson yakınlarında düzenlenen Rus füze saldırısı sırasında yaralandığı ileri sürüldü.
Sputnik’e konuşan Rus güvenlik güçlerinden bir kaynak, Ukrayna ordusundaki kaynaklarına dayandırarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy’in Rus birliklerinin mayıs ayı başlarında Herson yakınlarındaki Posad-Pokrovskoye köyü yakınlarındaki bir komuta noktasına düzenlediği füze saldırısında başından yaralandığını ve çok sayıda şarapnel yarası aldığını belirtti.
Zalujniy’e ilk yardımın sağlanması için Nikolayev'e oradan da helikopterle Kiev'deki bir askeri hastaneye götürüldüğü bilgisini paylaşan kaynak, "Nikolayev'de Zalujniy'ye kanamanın durdurulması için ilk yardım yapıldı. Ardından Kiev askeri hastanesinde trepanasyon yapıldı” dedi.
Başkomutanın durumunun, eşlik eden tip 2 diyabet hastalığı nedeniyle daha da ağırlaştığını belirten kaynak, "Teşhis şu; yaşayacak, ancak işini yapamayacak" diye konuştu.
Bir süre önce Zalujniy, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki bir dizi askeri tesise düzenlediği saldırının ardından ortadan kaybolmuştu. Zalujniy'in durumu ve nerede olduğuyla ilgili ilk sorular, NATO'nun 10 Mayıs'ta Zalujniy’in ittifakın askeri komite üyeleriyle video bağlantısı yoluyla gerçekleşecek toplantıya katılmayacağını bildirmesinin ardından ortaya çıkmıştı.
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