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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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HDP ve Yeşil Sol Parti, 'durum değerlendirmesi' kararı aldı
HDP ve Yeşil Sol Parti, 'durum değerlendirmesi' kararı aldı
HDP ve Yeşil Sol Parti, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokoldeki kayyım... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T14:43+0300
2023-05-24T14:43+0300
2023 türkiye seçimleri
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
yeşil sol parti
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HDP ve Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın kayyım uygulamalarının devamına ilişkin maddeyi de içeren protokolü imzalaması üzerine durum değerlendirmesi yapmaya başladı.Protokoldeki “Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir” ifadesini ve bu ifadenin yaratacağı sonuçları değerlendirecek olan HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.Yeşil Sol Parti, cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turunda ilk turda olduğu gibi Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/chp-iddialari-yalanladi-zafer-partisine-icisleri-ve-kultur-bakanliklari-verilmeyecek-1071505466.html
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), yeşil sol parti
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), yeşil sol parti

HDP ve Yeşil Sol Parti, 'durum değerlendirmesi' kararı aldı

14:43 24.05.2023
© İHAYeşiller ve Sol Gelecek partisi (Yeşil Sol Parti)
Yeşiller ve Sol Gelecek partisi (Yeşil Sol Parti) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© İHA
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HDP ve Yeşil Sol Parti, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokoldeki kayyım maddesi üzerine durum değerlendirmesi yapmaya karar verdi.
HDP ve Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın kayyım uygulamalarının devamına ilişkin maddeyi de içeren protokolü imzalaması üzerine durum değerlendirmesi yapmaya başladı.
Protokoldeki “Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir” ifadesini ve bu ifadenin yaratacağı sonuçları değerlendirecek olan HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Yeşil Sol Parti, cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turunda ilk turda olduğu gibi Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklamıştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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