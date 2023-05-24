https://sputniknews.com.tr/20230524/hdp-ve-yesil-sol-parti-durum-degerlendirmesi-karari-aldi-1071509568.html

HDP ve Yeşil Sol Parti, 'durum değerlendirmesi' kararı aldı

HDP ve Yeşil Sol Parti, 'durum değerlendirmesi' kararı aldı

HDP ve Yeşil Sol Parti, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokoldeki kayyım... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T14:43+0300

2023-05-24T14:43+0300

2023-05-24T14:43+0300

2023 türkiye seçimleri

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

yeşil sol parti

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HDP ve Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın kayyım uygulamalarının devamına ilişkin maddeyi de içeren protokolü imzalaması üzerine durum değerlendirmesi yapmaya başladı.Protokoldeki “Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir” ifadesini ve bu ifadenin yaratacağı sonuçları değerlendirecek olan HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.Yeşil Sol Parti, cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turunda ilk turda olduğu gibi Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230524/chp-iddialari-yalanladi-zafer-partisine-icisleri-ve-kultur-bakanliklari-verilmeyecek-1071505466.html

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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), yeşil sol parti