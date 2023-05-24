https://sputniknews.com.tr/20230524/harekat-bolgesinde-olen-rusya-acil-durumlar-bakanligi-calisanlarinin-ailelerine-odeme-yapilacak-1071532583.html
Harekat bölgesinde ölen Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının ailelerine ödeme yapılacak
Harekat bölgesinde ölen Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının ailelerine ödeme yapılacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat bölgesinde ölen ve yaralanan Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının ailelerine tek seferlik ödeme... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T22:02+0300
2023-05-24T22:02+0300
2023-05-24T22:02+0300
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Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekatın yürütülmesine katkı sunan, görevi sırasında ölen veya yaralanan personelin teşvikine yönelik çalışmalarına devam ediyor.Putin'in imzasıyla yürürlüğe giren kararnameye göre harekatın yürütüldüğü bölgede görevi sırasında hayatını kaybeden Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının ailelerine 5 milyon ruble, yaralıların ailelerine ise 3 milyon ruble tutarında bir kereye mahsus ödeme yapılacak.Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, özel askeri harekat bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra mayın temizleme faaliyetleri de yürütüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/soygu-ukraynanin-rusya-topraklarindaki-saldirilarina-gelecekte-de-son-derece-sert-yanit-verilecek-1071513404.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya acil durumlar bakanlığı
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya acil durumlar bakanlığı
Harekat bölgesinde ölen Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının ailelerine ödeme yapılacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat bölgesinde ölen ve yaralanan Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının ailelerine tek seferlik ödeme yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekatın yürütülmesine katkı sunan, görevi sırasında ölen veya yaralanan personelin teşvikine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Putin'in imzasıyla yürürlüğe giren kararnameye göre harekatın yürütüldüğü bölgede görevi sırasında hayatını kaybeden Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının ailelerine 5 milyon ruble, yaralıların ailelerine ise 3 milyon ruble tutarında bir kereye mahsus ödeme yapılacak.
Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, özel askeri harekat bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra mayın temizleme faaliyetleri de yürütüyor.