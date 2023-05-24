https://sputniknews.com.tr/20230524/goc-idaresi-baskanligi-turkiyedeki-yabanci-sayisinin-4-milyon-990-bin-663-oldugunu-acikladi-1071530638.html

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğunu açıkladı

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğunu açıkladı

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğunu bildirdi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

göç

göçmen

suriyeli

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Başkanlıktan yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114 olduğu belirtildi.Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720, ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514 kişi olduğu ifade edildi.Böylece Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663 olduğu kaydedildi.

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2023

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göç, göçmen, suriyeli