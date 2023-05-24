https://sputniknews.com.tr/20230524/goc-idaresi-baskanligi-turkiyedeki-yabanci-sayisinin-4-milyon-990-bin-663-oldugunu-acikladi-1071530638.html
Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğunu açıkladı
Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğunu açıkladı
Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğunu bildirdi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T21:13+0300
2023-05-24T21:13+0300
2023-05-24T21:13+0300
yaşam
göç
göçmen
suriyeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067677423_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4a076ba5210788ab96b857b8eb4c95e7.jpg
Başkanlıktan yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114 olduğu belirtildi.Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720, ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514 kişi olduğu ifade edildi.Böylece Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663 olduğu kaydedildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067677423_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e2834f926d2e3fbfe720c2741f16124f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
göç, göçmen, suriyeli
Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğunu açıkladı
Abone ol
Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğunu bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114 olduğu belirtildi.
Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720, ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514 kişi olduğu ifade edildi.
Böylece Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663 olduğu kaydedildi.