https://sputniknews.com.tr/20230524/giresunda-bicaklanan-15-yasindaki-kiz-cocugu-agir-yaralandi-1071495462.html
Giresun'da bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Giresun'da bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Giresun'da 19 yaşındaki bir kişinin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T11:58+0300
2023-05-24T11:58+0300
2023-05-24T11:58+0300
yaşam
giresun
kadın cinayetleri
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir gencin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.AA'da yer alan habere göre ilçenin Demirci Mahallesi'nde E.K. (19), henüz belirlenemeyen nedenle C.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.Ağır yaranan C.Y, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.C.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, E.K'yi gözaltına aldı.
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giresun, kadın cinayetleri
giresun, kadın cinayetleri
Giresun'da bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
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Giresun'da 19 yaşındaki bir kişinin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir gencin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
AA'da yer alan habere göre ilçenin Demirci Mahallesi'nde E.K. (19), henüz belirlenemeyen nedenle C.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Ağır yaranan C.Y, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
C.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, E.K'yi gözaltına aldı.