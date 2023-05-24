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Giresun'da bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Giresun'da bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Giresun'da 19 yaşındaki bir kişinin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir gencin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.AA'da yer alan habere göre ilçenin Demirci Mahallesi'nde E.K. (19), henüz belirlenemeyen nedenle C.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.Ağır yaranan C.Y, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.C.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, E.K'yi gözaltına aldı.
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giresun, kadın cinayetleri
giresun, kadın cinayetleri

Giresun'da bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

11:58 24.05.2023
© Emre Orman / csgorselarsiv.orgKadın cinayetleri
Kadın cinayetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Emre Orman / csgorselarsiv.org
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Giresun'da 19 yaşındaki bir kişinin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir gencin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
AA'da yer alan habere göre ilçenin Demirci Mahallesi'nde E.K. (19), henüz belirlenemeyen nedenle C.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Ağır yaranan C.Y, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
C.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, E.K'yi gözaltına aldı.
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