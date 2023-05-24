https://sputniknews.com.tr/20230524/giresunda-bicaklanan-15-yasindaki-kiz-cocugu-agir-yaralandi-1071495462.html

Giresun'da bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

Giresun'da bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

Giresun'da 19 yaşındaki bir kişinin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T11:58+0300

2023-05-24T11:58+0300

2023-05-24T11:58+0300

yaşam

giresun

kadın cinayetleri

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Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir gencin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.AA'da yer alan habere göre ilçenin Demirci Mahallesi'nde E.K. (19), henüz belirlenemeyen nedenle C.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.Ağır yaranan C.Y, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.C.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, E.K'yi gözaltına aldı.

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giresun, kadın cinayetleri