https://sputniknews.com.tr/20230524/genc-kadin-yirmi-yas-disi-cekildikten-sonra-enfeksiyon-kapip-oldu-1071501444.html

20'lik dişi çekilen genç kadın hayatını kaybetti

20'lik dişi çekilen genç kadın hayatını kaybetti

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 23 yaşındaki bir kadın, yirmi yaş dişi çekildikten sonra enfeksiyondan öldü. Polisin soruşturmaya başladığı olay, 'şüpheli... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T13:28+0300

2023-05-24T13:28+0300

2023-05-24T14:02+0300

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brezilya

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sao paolo

enfeksiyon

ölüm

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Brezilya'nın Sao Paolo kentine bağlı Leme'de yaşayan Marina Mesquita Silva, 10 Mayıs'ta diş çekimi ameliyatı oldu. Ancak Silva iki gün sonra yaşadığı büyük ağrı nedeniyle yeniden kliniğe gitti. Yapılan muayenenin ardından Silva taburcu edildi. Ancak 13 Mayıs'ta ağrının hala şiddetli olması üzerine iki kere acile giden Silva ikisinde de taburcu edildi. Şikayetleri geçmeyen Silva hastaneye sevk edildi ama ilaç tedavisine rağmen iki gün sonra iki kere kalp-solunum krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Silva'nın babası Antonio Ivan Pereira da Silva da, Brezilyalı EPTV kanalına yaptığı açıklamada, soruşturmanın kızı için adaleti getirmesini umduğunu söyledi ve "Ne olduğunu bilmiyoruz, bu yüzden adalet bekliyoruz. Daha fazla insanın, başka kimsenin çocuğunun başına gelmesin" ifadelerini kullandı.G1 Globo'ya göre ise, Leme Belediyesi de Silva'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı doğruladı ve sonuçların 30 gün içinde açıklanması bekleniyor. Odontoclinic'in avukatı da kliniğin yetkililere sunmak üzere hastanın tıbbi kayıtlarını topladıklarını söyledi."Klinik, yaşananlardan üzüntü duyuyor, ancak her şeyin hastanın hayatını ve sağlığını korumak için yapıldığını, Marina'nın 2012'den beri hastamız olduğunu ve bu süre zarfında çeşitli prosedürler geçirdiğini gösterecek."

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brezilya, dişçi, sao paolo, enfeksiyon, ölüm