https://sputniknews.com.tr/20230524/fsb-rostovda-ukrayna-istihbaratina-bilgi-aktaran-bir-muhendis-yakalandi-1071518339.html
FSB: Rostov’da Ukrayna istihbaratına bilgi aktaran bir mühendis yakalandı
FSB: Rostov’da Ukrayna istihbaratına bilgi aktaran bir mühendis yakalandı
FSB, Rostov’daki bir savunma sanayi kuruluşunda tasarım mühendisi olarak çalışan ve Ukrayna istihbaratına bilgi aktaran bir kişinin yakalandığını bildirdi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T16:58+0300
2023-05-24T16:58+0300
2023-05-24T16:58+0300
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rostov
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Rusya’nın Rostov bölgesindeki bir savunma sanayi kuruluşunda tasarım mühendisi olarak çalışan bir kişinin vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.Kuruluşun adı açıklanmazken, şüphelinin hava savunma sitemleri ve personeli ile ilgili verileri Ukrayna'ya aktardığı kaydedildi.Adı ve soyadı açıklanmayan şüphelinin Şubat-Nisan 2023 tarihleri arasında Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü'nün bir çalışanı ile yazıştığı ve verilen görevleri yerine getirdiği, Rostov’daki savunma sanayi kuruluşlarının konumu ve bölgede konuşlu hava savunma sistemleri ve Rus ordu personeliyle ilgili bilgileri aktardığı belirtildi.FSB Soruşturma Departmanının Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 275. maddesi (vatana ihanet) uyarınca soruşturma başlattığı, mühendisin ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği vurgulandı.Nisan ayı sonlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatana ihanet suçu işleyen kişilere müebbet hapis cezası verilmesini ve terör suçlarına ilişkin cezaların sertleştirilmesini öngören yasayı imzalamıştı.
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rusya, rostov, ukrayna, operasyon
FSB: Rostov’da Ukrayna istihbaratına bilgi aktaran bir mühendis yakalandı
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FSB, Rostov’daki bir savunma sanayi kuruluşunda tasarım mühendisi olarak çalışan ve Ukrayna istihbaratına bilgi aktaran bir kişinin yakalandığını bildirdi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Rusya’nın Rostov bölgesindeki bir savunma sanayi kuruluşunda tasarım mühendisi olarak çalışan bir kişinin vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
Kuruluşun adı açıklanmazken, şüphelinin hava savunma sitemleri ve personeli ile ilgili verileri Ukrayna'ya aktardığı kaydedildi.
Adı ve soyadı açıklanmayan şüphelinin Şubat-Nisan 2023 tarihleri arasında Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü'nün bir çalışanı ile yazıştığı ve verilen görevleri yerine getirdiği, Rostov’daki savunma sanayi kuruluşlarının konumu ve bölgede konuşlu hava savunma sistemleri ve Rus ordu personeliyle ilgili bilgileri aktardığı belirtildi.
FSB Soruşturma Departmanının Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 275. maddesi (vatana ihanet) uyarınca soruşturma başlattığı, mühendisin ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği vurgulandı.
Nisan ayı sonlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatana ihanet suçu işleyen kişilere müebbet hapis cezası verilmesini ve terör suçlarına ilişkin cezaların sertleştirilmesini öngören yasayı imzalamıştı.