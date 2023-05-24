https://sputniknews.com.tr/20230524/fransada-en-buyuk-sendika-cannes-film-festivalinin-gazini-elektrigini-kesme-sozunu-tuttu-1071515521.html

Fransa'da en büyük sendika, Cannes Film Festivali'nin gazını, elektriğini kesme sözünü tuttu

Fransa'da en büyük sendika, Cannes Film Festivali'nin gazını, elektriğini kesme sözünü tuttu

Fransa'da Rothschild ekolünden neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un meclisi baypas ederek yasalaştırdığı 'mezarda emekliliğe' karşı aylardır devam eden... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T16:21+0300

2023-05-24T16:21+0300

2023-05-24T17:08+0300

dünya

fransa

elektrik kesintisi

gaz

cannes

cannes film festivali

protesto

emeklilik reformu

emmanuel macron

sendika

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Fransa'nın en büyük sendikası Genel İş Konfederasyonu'na (CGT) bağlı Ulusal Maden ve Enerji Federasyonu (CGT FNME), emeklilik reformu protestosu kapsamında Cannes Film Festivali'ni akamete uğratma sözünü tuttu. Restoranlar dolup taşarken elektrik ve gaz kesildi16-27 Mayıs arasındaki 76. Cannes Film Festivali 2. haftasını sürerken, elektrik ve gaz kesintileri tehdidi kısmen de olsa hayata geçti.Dün öğle saatlerinde tüm restoranlar konuklarla doluyken Cannes'ın Boulevard de la Croisette çevresine düşen merkezinin tamamı elektriksiz ve gazsız kaldı. Kesintiden Cannes Emniyet Müdürlüğü'nün de etkilendiği belirtildi. 3 çalışan gözaltına alındıArdından elektrik dağıtım operatörü Enedis ile gaz dağıtım operatörü GRDF'nin üç çalışanı gözaltına alındı. Medyaya konuşan polis kaynakları, gözaltındaki üçlünün 'suç üstündeyken' yakalandığını ileri sürdü. Öncesinde Enedis, şehrin büyük kısmına enerji sağlayan Cannes-La Bocca bölgesindeki elektrik santralini kapatma girişimini engellediğini duyurdu.Liste uzunCGT FNME'nin nisandaki protesto açıklamasında, Monaco Grand Prix, Roland Garros tenis turnuvası ve Avignon Sanat Festivali ile birlikte Cannes Film Festivali de hedef alınacak büyük etkinlikler arasında sayılmıştı.CGT sorumluluğu üstlendi3 gözaltıdan sonra, CGT FNME, Festival Sarayı ile bazı otel ve restoranları hedef alan şekilde şehirdeki elektrik-gaz arzını kesintiye uğrattığını duyurarak sorumluluğu üstlendi. CGT, 'kapitalizm, finans dünyası ve onun sınırsız lüksünün güçlü sembollerini hedef aldığını' belirtti.Protestolara devamBu arada Cannes'da devam eden emeklilik reformunu protestoları kapsamında yüzlerce kişi tren istasyonu yakınında toplandı. 19 Mayıs'ta festival boyunca çok sayıda önde gelen oyuncunun kaldığı lüks otel Carlton'un yakınında da protesto düzenlenmişti. Halkın üçte ikisi destekliyorCumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da emeklilik yaşını 2030 yılına kadar kademeli olarak 62'den 64'e çıkaracak reformu olağanüstü yöntemlerle yasalaştırsa da halka kabul ettirebilmiş değil. Anketlere göre grev ve protesto dalgalarına halkın üçte ikisi destek veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230422/fransiz-sendika-cannes-film-festivali-duzenlendigi-sirada-elektrikleri-kesmekle-tehdit-etti-1070041585.html

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fransa, elektrik kesintisi, gaz, cannes, cannes film festivali, protesto, emeklilik reformu, emmanuel macron, sendika, cgt