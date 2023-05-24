https://sputniknews.com.tr/20230524/fransa-kisa-mesafe-ic-ucus-seferlerini-yasakladi-1071483452.html
Fransa kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasakladı
Fransa kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasakladı
Fransa'da 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferlerine yasak getirildi.Yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T01:21+0300
2023-05-24T01:21+0300
2023-05-24T01:21+0300
dünya
avrupa
fransa
yasak
uçuş
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Fransa'da trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yasaklandı.Söz konusu yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak.Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararla Nantes, Bordo, Lyon ve Paris-Orly arasındaki uçuş seferlerine yasak getirildiğini belirtti.Beaune, bu kararın sera gazı salımını azaltma politikası için temel adım oluşturduğuna değindi.Fransız Bakan, bu adımın dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek, bunun, hükümetin, daha az sera gazı salan ulaşım türlerine teşvik etme politikasıyla örtüştüğünü vurguladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, fransa, yasak, uçuş
avrupa, fransa, yasak, uçuş
Fransa kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasakladı
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Fransa'da 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferlerine yasak getirildi.Yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak.
Fransa'da trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yasaklandı.
Söz konusu yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak.
Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararla Nantes, Bordo, Lyon ve Paris-Orly arasındaki uçuş seferlerine yasak getirildiğini belirtti.
Beaune, bu kararın sera gazı salımını azaltma politikası için temel adım oluşturduğuna değindi.
Fransız Bakan, bu adımın dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek, bunun, hükümetin, daha az sera gazı salan ulaşım türlerine teşvik etme politikasıyla örtüştüğünü vurguladı.