https://sputniknews.com.tr/20230524/fransa-kisa-mesafe-ic-ucus-seferlerini-yasakladi-1071483452.html

Fransa kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasakladı

Fransa kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasakladı

Fransa'da 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferlerine yasak getirildi.Yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T01:21+0300

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dünya

avrupa

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yasak

uçuş

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Fransa'da trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yasaklandı.Söz konusu yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak.Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararla Nantes, Bordo, Lyon ve Paris-Orly arasındaki uçuş seferlerine yasak getirildiğini belirtti.Beaune, bu kararın sera gazı salımını azaltma politikası için temel adım oluşturduğuna değindi.Fransız Bakan, bu adımın dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek, bunun, hükümetin, daha az sera gazı salan ulaşım türlerine teşvik etme politikasıyla örtüştüğünü vurguladı.

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avrupa, fransa, yasak, uçuş