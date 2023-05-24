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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından 'Puşkaş Ergun' lakaplı Ergun Öztuna, 85 yaşında hayatını kaybetti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T13:50+0300
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yaşam
fenerbahçe
futbol
ergun öztuna
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Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden "Puşkaş Ergun" lakaplı Ergun Öztuna hayatını kaybetti.Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve Fenerbahçemizin unutulmaz ismi 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan eski futbolcumuz Ergun Öztuna’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Ergun Öztuna'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Öztuna, 1957'de İstanbul Ligi'ni kazanan sarı-lacivertli takıma şampiyonluğu getiren maçta 3. golü kaydetti.Ergun Öztuna, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını da yaptı.Öztuna, 1956-63 ve 1964-65 yılları arasında olmak üzere iki farkı dönemde sarı-lacivertli formayı giyerken; 1958-1959, 1960-1961 ve 1964-1965 sezonlarında olmak üzere 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.Ergun Öztuna için yarın Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde saat 10.45’te tören düzenlenecek. Ergun Öztuna'nın cenazesi, öğle namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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ergun öztuna kimdir,puşkaş ergun ne demek,fenerbahçeli futbolu öldü
ergun öztuna kimdir,puşkaş ergun ne demek,fenerbahçeli futbolu öldü

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti

13:50 24.05.2023 (güncellendi: 13:52 24.05.2023)
© DHAFenerbahçe logo
Fenerbahçe logo - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© DHA
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından 'Puşkaş Ergun' lakaplı Ergun Öztuna, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden "Puşkaş Ergun" lakaplı Ergun Öztuna hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve Fenerbahçemizin unutulmaz ismi 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan eski futbolcumuz Ergun Öztuna’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Ergun Öztuna'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Öztuna, 1957'de İstanbul Ligi'ni kazanan sarı-lacivertli takıma şampiyonluğu getiren maçta 3. golü kaydetti.
Ergun Öztuna, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını da yaptı.
Öztuna, 1956-63 ve 1964-65 yılları arasında olmak üzere iki farkı dönemde sarı-lacivertli formayı giyerken; 1958-1959, 1960-1961 ve 1964-1965 sezonlarında olmak üzere 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ergun Öztuna için yarın Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde saat 10.45’te tören düzenlenecek. Ergun Öztuna'nın cenazesi, öğle namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Ünlü piyanist ve piyano eğitmeni Ersin Onay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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