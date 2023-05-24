https://sputniknews.com.tr/20230524/erdogandan-depremzedelere-sehirlerinize-sahip-cikmaya-hayata-dort-elle-sarilmaya-devam-edin-1071487986.html
Erdoğan'dan depremzedelere: Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin
Erdoğan'dan depremzedelere: Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelere yönelik, "Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin"... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T09:40+0300
2023-05-24T09:40+0300
2023-05-24T09:44+0300
politika
recep tayyip erdoğan
deprem
depremzede
twitter
paylaşım
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Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelere seslendi. "Siyasi görüşü ne olursa olsun, 6 Şubat’ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren deprem bölgesindeki tüm kardeşlerime en kalbî şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır. Bizim vazifemiz hiçbir ayrım gözetmeden sizlere aşkla hizmet etmektir, 21 yıldır biz de bunu yaptık. Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz. Hamdolsun, devlet-millet el ele vererek yaralarımızı süratle sarıyoruz. Deprem illerimizde 910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin kurulumunu tamamladık, 13 bine yakın iş yerimizi faaliyete aldık. Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk. Önümüzdeki Ekim-Kasım gibi de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız. 319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz. Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin. Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20230523/cumhurbaskani-erdogan-teror-elebaslari-kandilden-chp-genel-baskanina-alenen-oy-istedi-1071478680.html
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recep tayyip erdoğan, deprem, depremzede, twitter , paylaşım
recep tayyip erdoğan, deprem, depremzede, twitter , paylaşım
Erdoğan'dan depremzedelere: Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin
09:40 24.05.2023 (güncellendi: 09:44 24.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelere yönelik, "Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin" dedi.
Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelere seslendi.
"Siyasi görüşü ne olursa olsun, 6 Şubat’ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren deprem bölgesindeki tüm kardeşlerime en kalbî şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır. Bizim vazifemiz hiçbir ayrım gözetmeden sizlere aşkla hizmet etmektir, 21 yıldır biz de bunu yaptık. Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz.
Hamdolsun, devlet-millet el ele vererek yaralarımızı süratle sarıyoruz. Deprem illerimizde 910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin kurulumunu tamamladık, 13 bine yakın iş yerimizi faaliyete aldık. Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk.
Önümüzdeki Ekim-Kasım gibi de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız. 319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz. Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin. Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz."