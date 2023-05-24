https://sputniknews.com.tr/20230524/erdogandan-depremzedelere-sehirlerinize-sahip-cikmaya-hayata-dort-elle-sarilmaya-devam-edin-1071487986.html

Erdoğan'dan depremzedelere: Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin

Erdoğan'dan depremzedelere: Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelere yönelik, "Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin"... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T09:40+0300

2023-05-24T09:40+0300

2023-05-24T09:44+0300

politika

recep tayyip erdoğan

deprem

depremzede

twitter

paylaşım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071469898_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_f2d4c6c325b0d2787f2a39f85930b4d8.jpg

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelere seslendi. "Siyasi görüşü ne olursa olsun, 6 Şubat’ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren deprem bölgesindeki tüm kardeşlerime en kalbî şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır. Bizim vazifemiz hiçbir ayrım gözetmeden sizlere aşkla hizmet etmektir, 21 yıldır biz de bunu yaptık. Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz. Hamdolsun, devlet-millet el ele vererek yaralarımızı süratle sarıyoruz. Deprem illerimizde 910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin kurulumunu tamamladık, 13 bine yakın iş yerimizi faaliyete aldık. Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk. Önümüzdeki Ekim-Kasım gibi de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız. 319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz. Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin. Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz."

https://sputniknews.com.tr/20230523/cumhurbaskani-erdogan-teror-elebaslari-kandilden-chp-genel-baskanina-alenen-oy-istedi-1071478680.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, deprem, depremzede, twitter , paylaşım