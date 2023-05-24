https://sputniknews.com.tr/20230524/erdogan-propaganda-konusmasini-yapti-28-mayis-gunu-yeniden-ve-daha-guclu-bir-destek-bekliyorum-1071534602.html

Erdoğan, propaganda konuşmasını yaptı: 28 Mayıs günü yeniden ve daha güçlü bir destek bekliyorum

Erdoğan, propaganda konuşmasını yaptı: 28 Mayıs günü yeniden ve daha güçlü bir destek bekliyorum

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerden 28 Mayıs günü yeniden ve daha güçlü bir destek bekliyorum. Milli... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T22:39+0300

2023-05-24T22:39+0300

2023-05-24T22:39+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

propaganda

trt

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Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT'de yayınlandı.Konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, Türkiye'nin 14 Mayıs'taki demokrasi şölenine, hangi adaya ve hangi partiye oy vermiş olursa olsun, sandığa giderek katkı veren, yurt içindeki ve yurt dışındaki her bir vatandaşına şükranlarını sundu.Vatandaşlara, tarihin en yüksek katılımlı seçimleri arasında özel bir yer edinen 14 Mayıs'ta, Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na verdiği için teşekkür eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanı seçiminde 27 milyonu aşkın oyla yüzde 49,5'luk orana ulaşarak, en yakın rakibimize 2 milyon 539 bin fark attık. Şahsıma gösterdiğiniz bu büyük teveccüh için de sizlere gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.Buna rağmen sistem gereği seçimlerin ikinci tura kaldığını aktaran Erdoğan, "Milli iradenin takdirinin başımızın üstünde yeri vardır. Pazar günü bir kez daha sandık başına gideceğiz. Bu defa sadece iki aday arasında tercih yapacaksınız. Sizleri 28 Mayıs'ta iradenize bir kez daha sahip çıkmaya davet ediyorum. Hem katılım hem de destek bakımından rekor oranlarla Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini tüm dünyaya ilan edeceğimiz bir seçim yaşayacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.Seçimdeki rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkenin ve milletin geleceği için söyleyecek herhangi bir sözü olmadığını bu süreçte tüm açıklığıyla gördüklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:'Milletimizi kandırabileceklerini sananlara tavsiyemiz, dönüp önce kendilerini sorgulamalarıdır"Erdoğan, depremzedelere yönelik tavırların, siyaset ve ahlak bir kenara, asgari insani değerlerle bile bağdaşmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:Millete şimdiden böyle davrananların, başka bir tabloda neler yapabileceklerinin ispatının 14 Mayıs gecesinden beri yaşananlar olduğuna işaret eden Erdoğan, "Pazar günü sandıkta ilk turda yarım kalan işimizi tamamlarken aynı zamanda işte bu çirkinliklerin hesabını da soracağınızdan şüphe duymuyorum." dedi.Erdoğan, 28 Mayıs için de millete sözlerinin, 21 yıldır olduğu gibi "eser ve hizmet siyasetini kesintisiz sürdürmek" olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:'Sizlerden 28 Mayıs günü yeniden ve daha güçlü bir destek bekliyorum'Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle çalışanların yüksek enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını gidermek için sürekli yeni çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, kamu işçilerinin maaşını 21 bin liraya çıkardıklarını anımsattı.En düşük memur maaşını da 22 bin lira seviyesine getirme sözü verdiklerini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

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recep tayyip erdoğan, propaganda, trt