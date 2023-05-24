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https://sputniknews.com.tr/20230524/edirne-valiliginden-gumruk-sahasina-zorla-girmeye-calisan-grup-hakkinda-aciklama-1071522533.html
Edirne Valiliği'nden gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup hakkında açıklama
Edirne Valiliği'nden gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup hakkında açıklama
Edirne Valiliği, gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup hakkında açıklama yaptı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T17:57+0300
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden "Kapıkule Gümrük Kapısı'nın mülteciler tarafından işgal edildiği"ne ilişkin gerçek dışı iddiaların yayılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Bugün saat 09.45 sularında otobüslerle Kapıkule Gümrük Kapısı önüne gelen marjinal bir grup kendilerinin 'Ahmedi Barış ve Işık dinine' bağlı olduklarını, bulundukları ülkelerde sözde bu nedenle baskı gördüklerinden bahisle Avrupa'ya gitmek istediklerini beyan etmişlerdir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yasal mevzuat çerçevesinde bu şekilde geçişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği bildirilen grup içerisindeki bazı provokatörlerin etkisiyle gümrük sahasına zorla girmeye teşebbüs edilmesi üzerine gümrük muhafaza, jandarma ve polis ekiplerince orantılı bir müdahale gerçekleştirilerek, grubun tamamı gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan grup içerisinde İngiltere, Tayland, İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir, Ürdün ve Türk uyruklu şahısların bulunduğu görülmüş olup provokatif bir amaç taşıdığı değerlendirilen bu olayın organizatörleri ve azmettiricilerine ilişkin adli tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir.Bahse konu grup içerisinde yer alan ve kendilerini gazeteci olarak tanıtan Birleşik Krallık uyruklu 2 kişinin 22 Mayıs'ta gece saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a geldikleri, akabinde bu grupla buluşarak Kapıkule Gümrük Kapısı'na kadar birlikte geldikleri tespit edilmiştir. Grubun gözaltına alınması sonrasında Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan giriş ve çıkış işlemlerine ivedilikle devam edilmiş olup, halihazırda da bahse konu gümrük kapımızda vatandaşlarımıza sorunsuz şekilde hizmet verilmektedir."
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edirne, kapıkule, kapıkule sınır kapısı
edirne, kapıkule, kapıkule sınır kapısı

Edirne Valiliği'nden gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup hakkında açıklama

17:57 24.05.2023
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFAEdirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar geri dönüşte Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu
Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar geri dönüşte Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA
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Edirne Valiliği, gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup hakkında açıklama yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden "Kapıkule Gümrük Kapısı'nın mülteciler tarafından işgal edildiği"ne ilişkin gerçek dışı iddiaların yayılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Bugün saat 09.45 sularında otobüslerle Kapıkule Gümrük Kapısı önüne gelen marjinal bir grup kendilerinin 'Ahmedi Barış ve Işık dinine' bağlı olduklarını, bulundukları ülkelerde sözde bu nedenle baskı gördüklerinden bahisle Avrupa'ya gitmek istediklerini beyan etmişlerdir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yasal mevzuat çerçevesinde bu şekilde geçişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği bildirilen grup içerisindeki bazı provokatörlerin etkisiyle gümrük sahasına zorla girmeye teşebbüs edilmesi üzerine gümrük muhafaza, jandarma ve polis ekiplerince orantılı bir müdahale gerçekleştirilerek, grubun tamamı gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan grup içerisinde İngiltere, Tayland, İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir, Ürdün ve Türk uyruklu şahısların bulunduğu görülmüş olup provokatif bir amaç taşıdığı değerlendirilen bu olayın organizatörleri ve azmettiricilerine ilişkin adli tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir.
Bahse konu grup içerisinde yer alan ve kendilerini gazeteci olarak tanıtan Birleşik Krallık uyruklu 2 kişinin 22 Mayıs'ta gece saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a geldikleri, akabinde bu grupla buluşarak Kapıkule Gümrük Kapısı'na kadar birlikte geldikleri tespit edilmiştir. Grubun gözaltına alınması sonrasında Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan giriş ve çıkış işlemlerine ivedilikle devam edilmiş olup, halihazırda da bahse konu gümrük kapımızda vatandaşlarımıza sorunsuz şekilde hizmet verilmektedir."
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