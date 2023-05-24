https://sputniknews.com.tr/20230524/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1071487824.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,8730 liradan, euro 21,4320 liradan güne başladı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T09:22+0300
2023-05-24T09:22+0300
2023-05-24T09:22+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 19,8710 liradan alınan dolar, 19,8730 liradan satılıyor. 21,4300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4320 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,8550 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4240 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 262 lira, çeyrek altın 2 bin 43 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 152 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.470 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.63 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.63 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.750 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,8730 liradan, euro 21,4320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,8710 liradan alınan dolar, 19,8730 liradan satılıyor. 21,4300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4320 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,8550 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4240 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 262 lira, çeyrek altın 2 bin 43 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 152 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.470 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 77.63 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.63 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 26.750 dolar seviyesinde.