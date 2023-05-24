https://sputniknews.com.tr/20230524/disisleri-bakani-cavusoglu-ve-rusya-disisleri-bakani-lavrov-telefonda-gorustu-1071529796.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefonda görüştü. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T21:02+0300

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sergey lavrov

politika

mevlüt çavuşoğlu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye konulu 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Moskova'da düzenlenen Suriye konulu 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı'yla ilgili konular ele alındı.

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Sputnik Türkiye

sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu