https://sputniknews.com.tr/20230524/disisleri-bakani-cavusoglu-ve-rusya-disisleri-bakani-lavrov-telefonda-gorustu-1071529796.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefonda görüştü. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T21:02+0300
2023-05-24T21:02+0300
2023-05-24T21:19+0300
sergey lavrov
politika
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye konulu 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Moskova'da düzenlenen Suriye konulu 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı'yla ilgili konular ele alındı.
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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu
sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonda görüştü
21:02 24.05.2023 (güncellendi: 21:19 24.05.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye konulu 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Moskova'da düzenlenen Suriye konulu 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı'yla ilgili konular ele alındı.