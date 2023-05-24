DEVA Partisi Van İl Başkanı ve ekibi istifa ederek AK Parti'ye geçti

“Bu rahatsızlığımızı defalarca dile getirdik, lakin sesimizi duyuramadık. Emek harcadığımız, gecemizi gündüzümüzü verdiğimiz DEVA Partisi Genel Merkezi ise sadece birkaç şahsı milletvekili yapmak amacıyla teşkilatlarının büyük kısmını görmez ve duymaz oldu. Tüm bunların sonucuyla yol arkadaşlarımla kararımızı tekrar gözden geçirmek için bir araya geldik ve yoğun istişareler yaptık. Sabırlı ve çok düşünerek hareket ettik. Günün sonunda devletimiz, milletimiz ve de vatanımız için bütün emeklerimizden feragat edip doğru duran tarafta olmayı kendimize görev saydık. Bizler sadece siyaset hesabı olan bir topluluk değiliz. Önceliğimiz güçlü bir Türkiye’dir. Millet İttifakı bu anlamda sürekli zaafiyetler gösterip her pazarlık masasında kolunu bacağını bırakmayı kabul eden bir oluşum olmuş, gördüğümüz durum itibariyle de ülkeyi yönetemeyeceklerine kanaat getirmiş bulunmaktayız. Doğru olan, ülkemizin ve devletimizin devamlılığını sağlayacağına inandığımız AK Parti saflarına geçmeyi kendimiz ve ülkemiz için bir görev kabul etme kararı almış bulunmaktayız. Herhangi bir pazarlık yapmadan, sadece ülkemizin bekası için gerekli tüm çalışmaları yapacağımıza ve de ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapacağımıza söz veriyoruz."