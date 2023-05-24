https://sputniknews.com.tr/20230524/depremzede-oldugunu-soyleyen-5-yasindaki-turk-cocuk-hollandada-tek-basina-bulundu-1071506541.html

Depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki Türk çocuk Hollanda'da tek başına bulundu

Depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki Türk çocuk Hollanda'da tek başına bulundu

Hollanda'nın Maastricht kentinde tek başına bulunan ve depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki Türk çocuk bir sığınma merkezine gönderildi. Çocuğun... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T14:17+0300

2023-05-24T14:17+0300

2023-05-24T14:18+0300

dünya

hollanda

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türk

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Hollanda polisi Maastricht kent merkezinde 5 yaşında bir Türk çocuğunun yapayalnız halde bulunduğunu duyurdu.Şehir merkezinde tek başına bulunduHürriyet'in aktardığına göre, Maastricht Polisi resmi Instagram sayfasından 'Büyük şehirde tek başına' başlıklı duyurusunda ismi açıklanmayan 5 yaşındaki çocuğun tek başına bulunduğunu ve çocuğun tek kelime Flemenkçe bilmediğini belirtti.Polisler şekerleme yemeye götürdüTürkçe bilen bir polis tarafından önce rahatlaması için şekerlemeciye götürülen küçük çocuk önce karnını doyurdu, sonra dondurma yedi sonra da elinde bir torba şekerleme ile polis karakoluna götürüldü.Depremzede olduğunu söylediKarakolda polislere depremzede olduğunu söyleyen küçük çocuk, anne ve babasının 6 Şubat depremlerinde yaralandığını ve şu anda Türkiye'de olduklarını söyledi.Hollanda'ya nasıl gittiği bilinmiyor5 yaşındaki çocuğun Hollanda'ya nasıl gittiği henüz bilinmiyor. Hollanda makamlarının konuya ilişkin incelemesi sürerken küçük çocuğun ülkenin başka bir yerinde yer alan mülteci kabul merkezine nakledildiği öğrenildi.Hollanda Polisinin konuya ilişkin Instagram paylaşımda şu ifadeler yer aldı;"Meslektaşlarımız bu öğleden sonra küçük bir çocuğu şehir merkezinde tek başına buldu. Türkiye'den Hollanda'ya gelen küçük çocuk anne ve babasının depremde yaralandığını söyledi.Sıcak bir yemek, bir dondurma ve kendi dilini konuşan bir polisle yaptığı sohbet sonrası yüzünde gülümsemesi yüzünde yeniden belirdi. Polise teşekkür etmek için elini kaldırdı ve bir beşlik çaktı.Şimdi elindeki şeker torbası ile bakımevine gönderildi. İhtiyacı olanlara yardım edin,tıpkı bu durumda bir torba dolusu şekerlemenin yaptığı gibi."

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