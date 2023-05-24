https://sputniknews.com.tr/20230524/deprem-ve-pandemiden-sonra-karavanlara-talep-patlamasi-fiyati-320-bin-liradan-basliyor-1071486763.html

Deprem ve pandemiden sonra karavanlara talep patlaması: Fiyatı 320 bin liradan başlıyor

Deprem ve pandemiden sonra karavanlara talep patlaması: Fiyatı 320 bin liradan başlıyor

Pandemi nedeniyle insanların doğa ile iç içe ve sade bir yaşam arayışı deprem ile birlikte daha da arttı. Hal böyle olunca Tiny House’lara ve karavanlara olan... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T08:29+0300

2023-05-24T08:29+0300

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yaşam

türkiye

deprem

pandemi

karavan

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Koronavirüs salgını döneminde şehir hayatından uzaklaşarak doğa ile iç içe ve sade bir yaşam arayışında olanlar tarafından sıkça tercih edilen Tiny House ve karavanlar Türkiye’de yaşanan son depremlerin ardından vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Peki karavan veya Tiny House almanın maliyeti ne kadar? Araziye Tiny House koymanın cezası var mı?Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: ‘Belediyelerden arsa tahsisi istenmeli'‘İkamet amaçlı olmayan tarlalara konuşlandırıyorlar'Tiny House çok fazla talebin olduğunu belirten Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, ise şu bilgileri verdi: ‘Tiny house ve karavan alırken 4 altın kural var'‘Sit alanlarına konumlandırılamıyor'‘İklim koşuluna göre inşa ediyoruz''322 bin liradan başlıyor, 860 bine kadar çıkıyor'Bu tip yapıların araziye bir zararı var mı?‘Tiny house yönetmeliği gerekiyor'‘Tiny house'larda yasal engel bulunmuyor'‘Yer ile bağlantısı kesilmeli'

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türkiye, deprem, pandemi, karavan