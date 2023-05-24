Deprem ve pandemiden sonra karavanlara talep patlaması: Fiyatı 320 bin liradan başlıyor
08:29 24.05.2023 (güncellendi: 08:36 24.05.2023)
© AAKuzey Ege'deki çadır ve karavan kamplarında bayram rezervasyonları doldu
© AA
Pandemi nedeniyle insanların doğa ile iç içe ve sade bir yaşam arayışı deprem ile birlikte daha da arttı. Hal böyle olunca Tiny House’lara ve karavanlara olan talep çok fazla artış gösterdi.
Koronavirüs salgını döneminde şehir hayatından uzaklaşarak doğa ile iç içe ve sade bir yaşam arayışında olanlar tarafından sıkça tercih edilen Tiny House ve karavanlar Türkiye’de yaşanan son depremlerin ardından vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Peki karavan veya Tiny House almanın maliyeti ne kadar? Araziye Tiny House koymanın cezası var mı?
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:
“Özellikle pandemi döneminde karavana olan talep arttı, deprem ertesinde bu daha da katlanarak çoğaldı. Tabi bu arada karavan sahiplerinin bu araçlarını park edebilecekleri yer sorunu da baş gösterdi.
Karavan sahipleri ise İstanbul’da İspark otoparkı daha ucuz diye karavanlarını park etmişler, vatandaşlar arabalarını park edecek yer bulamıyor diye bir şikayet. Bu konuda İspark kısıtlama getiremez, ne var ki karavan sahiplerinin fahiş otopark fiyatlarına müdahale edilmeli, gerekirse karavancılar kendi aralarında birleşerek park yeri oluşturmalı ve kendi aralarında uygun fiyatlı park hizmeti vermelidir."
Karavan sahipleri ise İstanbul’da İspark otoparkı daha ucuz diye karavanlarını park etmişler, vatandaşlar arabalarını park edecek yer bulamıyor diye bir şikayet. Bu konuda İspark kısıtlama getiremez, ne var ki karavan sahiplerinin fahiş otopark fiyatlarına müdahale edilmeli, gerekirse karavancılar kendi aralarında birleşerek park yeri oluşturmalı ve kendi aralarında uygun fiyatlı park hizmeti vermelidir."
‘Belediyelerden arsa tahsisi istenmeli'
"Kooperatif olarak birleşip, belediyelerden arsa tahsisi isteyerek böylece karavan sahibi üyelerine makul fiyatlarda ve şartlarda hizmet sunmalıdırlar."
‘İkamet amaçlı olmayan tarlalara konuşlandırıyorlar'
"Burada karavan otoparkı işletmecilerinin fahiş fiyatları karşısında bunalan bazı karavan sahiplerinin ucuz tarla satın alarak ‘kendime ait parsel’ düşüncesi ile karavanını tarla üzerinde konuşlandırdığı gözlemlenmektedir. Bu da tarlalar, ikamet amaçlı olmadığından dolayı elbette ki kamu otoritesini rahatsız etmektedir.
Karavan sahipleri kooperatifleşsinler, belediyelerden, Milli Emlak’tan kendilerine uygun park yeri tahsis edilmesini talep etsinler, makul fiyatta elde edecekleri bu alanları bütçeleri zorlanmayacak şekilde karavan sahipleri kendi üyelerine veya üyesi olmayan karavan sahiplerine kiralayabilirler. Aksi halde serbest piyasa şartlarında artan talep ile birlikte fiyatların da yükseltileceği kaçınılmaz bir gerçektir.”
Karavan sahipleri kooperatifleşsinler, belediyelerden, Milli Emlak’tan kendilerine uygun park yeri tahsis edilmesini talep etsinler, makul fiyatta elde edecekleri bu alanları bütçeleri zorlanmayacak şekilde karavan sahipleri kendi üyelerine veya üyesi olmayan karavan sahiplerine kiralayabilirler. Aksi halde serbest piyasa şartlarında artan talep ile birlikte fiyatların da yükseltileceği kaçınılmaz bir gerçektir.”
Tiny House çok fazla talebin olduğunu belirten Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, ise şu bilgileri verdi:
"Tiny House’a talep pandemi sonrası özellikle büyük artış göstermişti. 2019 yılından sonra 2020 yılı pandemiye geçtiğimizde satışlarımızda yüzde 900’e varan bir artış oldu. Geçen seneden bu seneye ise depremin etkisiyle yüzde 56 oranında bir artış yaşandı."
‘Tiny house ve karavan alırken 4 altın kural var'
"Tiny House ve karavan alınırken özellikle 4 altın kural var. Birini madde standartlara uygun üretilmesi lazım. Çünkü Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne uygun inşa edilmesi lazım ki karavan ruhsatına uygun olmalı."
‘Sit alanlarına konumlandırılamıyor'
"İkinci olarak konumlandırılacak arazinin tipi önemli imarlı, imarsız arazilere konumlandırılabiliyor. Ancak sit alanlarına konumlandırılamıyor.
Üçüncüsü doğru üretici seçilmelidir. Bu da ne demek? Üreticinin kurumsallığı daha önceki referansları, kontrol edilmeli ve üreticinin üretim tesisi mutlaka gezilmelidir."
Üçüncüsü doğru üretici seçilmelidir. Bu da ne demek? Üreticinin kurumsallığı daha önceki referansları, kontrol edilmeli ve üreticinin üretim tesisi mutlaka gezilmelidir."
‘İklim koşuluna göre inşa ediyoruz'
"Dördüncüsü ise konumlandıracağı yerin iklim koşullarına yönelik olarak üretilmesi gerekiyor. Biz Tiny House müşterilerimize konumlandıracağı arazinin 5 yıllık nem, yağış ve ısı parametrelerini kontrol ediyoruz ve ona uygun yapı malzemesi kullanarak inşa ediyoruz."
'322 bin liradan başlıyor, 860 bine kadar çıkıyor'
"Tiny House’larda 322 bin liradan başlıyor. 860 bin lira seviyelerine kadar çıkıyor. Ham madde ve maliyetlerinin artmasından kaynaklı fiyatlarda bir artış oluyor. Talep oldu diye bir artış söz konusudur.
Geçen sene de bu rakamlardı. Bu senede fiyatlar aynı ama kurun artmasından dolayı bir yükseliş söz konusu oldu."
Geçen sene de bu rakamlardı. Bu senede fiyatlar aynı ama kurun artmasından dolayı bir yükseliş söz konusu oldu."
Bu tip yapıların araziye bir zararı var mı?
"Tiny House’lar doğal ekosisteme uyumlu sıfır atık ve karbon emisyonu kapsamında doğaya yararlı olan yaşam formlarıdır. Eğer siz tarla vasfındaki arazinin niteliğini bozmayacak şekilde Tiny House’ı oraya konumlandırırsanız betona ihtiyaç olmadığı için sıkıntı olmaz.
Eğer Tiny House köyleri ile tarla vasfını bozarlarsa o zaman tarlanın bozulmasına ilişkin bir durum ortaya çıkar. Tiny House’lar konumlandırılırken arazinin tarım yapma vasfı bozulmayacak şekilde yapılmalıdır."
Eğer Tiny House köyleri ile tarla vasfını bozarlarsa o zaman tarlanın bozulmasına ilişkin bir durum ortaya çıkar. Tiny House’lar konumlandırılırken arazinin tarım yapma vasfı bozulmayacak şekilde yapılmalıdır."
‘Tiny house yönetmeliği gerekiyor'
"Tiny House yönetmeliğinin acilen Türkiye’de oluşturulması gerekiyor. Bu olmadığından kaynaklı her belediye kendine göre bir çözüm yöntemi yaratıyor ve bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla Sapanca Belediyesi Tiny House’ları desteklerken Ege’deki bir belediye savaş açıyor. Bu da emsal doğuruyor. ‘Orada varken neden ben koyamıyorum?’ şeklinde bir karışıklık yaratıyor."
‘Tiny house'larda yasal engel bulunmuyor'
"Mahkemelerde de birçok emsal karar var. Tiny House’ların bir yapı değil karavan hürriyetinde olması, karavanların da arazilere konulmasında bir yasal engel bulunmuyor."