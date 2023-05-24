https://sputniknews.com.tr/20230524/cumhurbaskanligi-yik-uyesi-sahin-onumuzde-yapmamiz-gereken-bircok-isimiz-var-1071527934.html

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin: Önümüzde yapmamız gereken birçok işimiz var

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin: Önümüzde yapmamız gereken birçok işimiz var

Karabük'te konuşan Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, "Önümüzde yapmamız gereken birçok işimiz var. Bu işleri yapabilmemiz için mutlaka istikrara ihtiyacımız... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T20:10+0300

2023-05-24T20:10+0300

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2023 türkiye seçimleri

türkiye

mehmet ali şahin

cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu

karabük

ak parti

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Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" etkinliği dolayısıyla Eflani ilçesine gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'u makamında ziyaret etti.Daha sonra Şehit Barış Efe Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Şahin, şenlik kapsamında Demirli köyündeki tarihi Küre-i Hadid Camisi'ni ziyaret ettiklerini söyledi.Caminin bir süre önce restore edildiğini aktaran Şahin, "Kıştan çıktığımız için yollarımızda bazı bozulmalar var. İnşallah çok kısa sürede bozulan yollarımızı tamir edeceğiz. Bu sene henüz asfalta kavuşamamış olan yollarımızı mutlaka imkanlar nispetinde asfalta kavuşturmak zorundayız" diye konuştu.Şahin, Karabük'e ve Eflani'ye gereken ne varsa yapılması için elinden geleni yapacağını belirterek, "Bu yeni dönemde bizim en önemli işlerimizden biri Eflani'mizi doğalgaza kavuşturmak olacaktır. İnşallah bunu da başaracağız. Yolda gelirken gördüm. Birçok TIR Eflani yolunu kullanıyor. Dolayısıyla bizim mutlaka çevre yolunu bitirmemiz lazım. Proje başladı, bitirmemiz lazım. Önümüzdeki 5 yıllık süre içinde yapacağımız en önemli hizmetler bir; doğalgaz, iki; çevre yoludur" ifadelerini kullandı.'Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde Türkiye'yi yönetecek siyasi iktidar belli oldu'Halkın 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gittiğini hatırlatan Şahin, "Siz sandık başına gittiniz ve milletvekili seçimlerinin yanı sıra sayın Cumhurbaşkanı'mıza Türkiye ortalamasının çok üstünde destek verdiniz. Neredeyse Eflani'de yaşayan her 4 vatandaşımızdan 3'ü 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. O bakımdan sizlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.Şahin, 14 Mayıs'ta gelecek 5 yıllık süre içerisinde Türkiye'yi yönetecek siyasi iktidarın belli olduğuna işaret ederek, "Cumhur İttifakı bileşenleriyle AK Parti, önümüzdeki 5 yıl ülkemize, Karabük'e ve Eflani'ye hizmet etmeye devam edecek çünkü parlamentoda çoğunluğu elde etmiştir; 323 milletvekiline sahiptir. Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlanmadı. Önümüzdeki pazar onu da tamamlayacağız inşallah. Eflanili kardeşlerim geçtiğimiz pazar günü verdiği desteğin çok üstünde bir destekle inşallah yarım işi tamamlayacak. Önümüzde yapmamız gereken birçok işimiz var. Bu işleri yapabilmemiz için mutlaka istikrara ihtiyacımız var, güvene ihtiyacımız var, birlikte hemfikir olarak, dayanışma içerisinde yürümeye ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

karabük

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türkiye, mehmet ali şahin, cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, karabük, ak parti