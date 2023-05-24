https://sputniknews.com.tr/20230524/cumhurbaskani-seciminin-ikinci-turu-icin-yurtdisi-ve-gumruklerde-kullanilan-oy-ilk-turu-gecti-1071527262.html

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy, ilk turu geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy, ilk turu geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T19:45+0300

2023-05-24T19:45+0300

2023-05-24T19:45+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

yurtdışı

gümrük

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Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, yurt dışı temsilciliklerde bugün sona erecek oy verme işlemi, gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.24 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 839 bin 488 oldu.14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turu için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 839 bin 470 oy, ikinci turda 18 arttı.Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.İlk seçim için 13 gün oy kullanıldıYurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti.

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