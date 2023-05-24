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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/cumhurbaskani-seciminin-ikinci-turu-icin-yurtdisi-ve-gumruklerde-kullanilan-oy-ilk-turu-gecti-1071527262.html
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy, ilk turu geçti
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy, ilk turu geçti
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T19:45+0300
2023-05-24T19:45+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
yurtdışı
gümrük
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Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, yurt dışı temsilciliklerde bugün sona erecek oy verme işlemi, gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.24 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 839 bin 488 oldu.14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turu için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 839 bin 470 oy, ikinci turda 18 arttı.Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.İlk seçim için 13 gün oy kullanıldıYurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti.
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seçim, yurtdışı, gümrük
seçim, yurtdışı, gümrük

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy, ilk turu geçti

19:45 24.05.2023
© İHAHavalimanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu
Havalimanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti.
Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, yurt dışı temsilciliklerde bugün sona erecek oy verme işlemi, gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.24 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 839 bin 488 oldu.
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turu için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 839 bin 470 oy, ikinci turda 18 arttı.
Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.

İlk seçim için 13 gün oy kullanıldı

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.
Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti.
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