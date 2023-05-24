https://sputniknews.com.tr/20230524/cumhurbaskani-erdogan-kilicdaroglu-turkiyenin-buyumesinden-rahatsiz-olan-odaklara-mesaj-veriyor-1071516095.html
Erdoğan: CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan odaklara mesaj veriyor
Erdoğan: CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan odaklara mesaj veriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan odaklara mesaj veriyor" dedi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T16:14+0300
2023-05-24T16:14+0300
2023-05-24T16:19+0300
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan: CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan odaklara mesaj veriyor
16:14 24.05.2023 (güncellendi: 16:19 24.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan odaklara mesaj veriyor" dedi.