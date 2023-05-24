https://sputniknews.com.tr/20230524/cumhurbaskani-erdogan-cumhur-ittifaki-parlamentoda-bir-zemin-olusturdu-1071509398.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Şu anda 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu yani yasama organı olarak biz varız''... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T14:41+0300

2023-05-24T14:41+0300

2023-05-24T14:41+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören’de 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, ''Keçiören, Pazar'a hazır mı? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Çalmadık kapı bırakmıyoruz değil mi? Gümbür gümbür pazara var mıyız gençler? Size inanıyorum ve sizi seviyorum Bay bay Kemal'e pazar günü gereken dersi vereceksiniz. Siz 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na yönelik muhabbetinizi bir kez daha ortaya koydunuz. Siz 53'ü aşan oy oranıyla mecliste Bay Bay Kemal'in bütün hesabını alt üst ettiniz'' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Sevgili Ankaralılar, saygıdeğer gençler, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, aziz vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan caddeleri, sokakları ve haneleri ile tüm Keçiören'i selamlıyorum. Ankaralı tüm kardeşlerime selam ve saygılarımı gönderiyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.Gün oldu beraber zorluklara göğüs gerdik. Gün oldu güzel haberlere beraber sevindik, aynı cenazeye omuz verdik. 12 sene acısı ile tatlısı ile güzel günler geçirdik. Keçiörenli komşularımız ile bağlarımızı koparmadık. Keçiören de bizi asla yalnız bırakmadı. Kardeşlerimizi duaları ile zaten yanımızdaydı. Seçimlerde özellikle Keçiörenli kardeşlerimiz yanımızda dik durdu. Seçimlerde Keçiörenli kardeşlerimden her zaman o dik duruşu gördük. Şimdi de inşallah pazar gününe aynı dik duruşla hazırlandığını görüyorum.Keçiören, Pazar'a hazır mı? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Çalmadık kapı bırakmıyoruz değil mi? Gümbür gümbür pazara var mıyız gençler? Size inanıyorum ve sizi seviyorum Bay bay Kemal'e pazar günü gereken dersi vereceksiniz. Siz 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na yönelik muhabbetinizi bir kez daha ortaya koydunuz. Siz 53'ü aşan oy oranıyla mecliste Bay Bay Kemal'in bütün hesabını alt üst ettiniz.Malatya'da 50 bin kişiye hitap ettim. İnanıyorum ki açık havada yapsaydık en az bir 50-60 bin toplardık.Şu anda 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu yani yasama organı olarak biz varız. Pazar günü Ankara sandıklara dolacak, hesapları altüst edecek."

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recep tayyip erdoğan