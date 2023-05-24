https://sputniknews.com.tr/20230524/chp-iddialari-yalanladi-zafer-partisine-icisleri-ve-kultur-bakanliklari-verilmeyecek-1071505466.html

CHP iddiaları yalanladı: Zafer Partisi'ne İçişleri ve Kültür bakanlıkları verilmeyecek

CHP iddiaları yalanladı: Zafer Partisi'ne İçişleri ve Kültür bakanlıkları verilmeyecek

CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a bakanlıklar verileceği iddialarını yalanladı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T14:07+0300

2023-05-24T14:07+0300

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politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Zafer Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin bugün açıklama yaparak, Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Görüşmelerde bakanlık pazarlığı yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.Artı Gerçek’e konuşan CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal ortaya atılan iddialar ve haberlerle ilgili, "Kesinlikle yalan haber. Böyle bir bilgi yok" dedi.Ne olmuştu?Zafer Partisi çevrelerinde, görüşmelerde İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın kendilerine verileceği yönünde iddialar dillendirilirken, kulislerde iki bakanlığın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı'nın da talep edildiği konuşuldu. Ayrıca "TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı verildi"Bugün Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın görüşmesinin ardından ortak açıklamada ve protokolde bu iddialara dair bir madde yer almadı.

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