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CHP iddiaları yalanladı: Zafer Partisi'ne İçişleri ve Kültür bakanlıkları verilmeyecek
CHP iddiaları yalanladı: Zafer Partisi'ne İçişleri ve Kültür bakanlıkları verilmeyecek
CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a bakanlıklar verileceği iddialarını yalanladı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T14:07+0300
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Zafer Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin bugün açıklama yaparak, Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Görüşmelerde bakanlık pazarlığı yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.Artı Gerçek’e konuşan CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal ortaya atılan iddialar ve haberlerle ilgili, "Kesinlikle yalan haber. Böyle bir bilgi yok" dedi.Ne olmuştu?Zafer Partisi çevrelerinde, görüşmelerde İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın kendilerine verileceği yönünde iddialar dillendirilirken, kulislerde iki bakanlığın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı'nın da talep edildiği konuşuldu. Ayrıca "TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı verildi"Bugün Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın görüşmesinin ardından ortak açıklamada ve protokolde bu iddialara dair bir madde yer almadı.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP iddiaları yalanladı: Zafer Partisi'ne İçişleri ve Kültür bakanlıkları verilmeyecek

14:07 24.05.2023 (güncellendi: 14:08 24.05.2023)
© Twitter Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a bakanlıklar verileceği iddialarını yalanladı.
Zafer Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin bugün açıklama yaparak, Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Görüşmelerde bakanlık pazarlığı yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.
Artı Gerçek’e konuşan CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal ortaya atılan iddialar ve haberlerle ilgili, "Kesinlikle yalan haber. Böyle bir bilgi yok" dedi.

Ne olmuştu?

Zafer Partisi çevrelerinde, görüşmelerde İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın kendilerine verileceği yönünde iddialar dillendirilirken, kulislerde iki bakanlığın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı'nın da talep edildiği konuşuldu. Ayrıca "TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı verildi"
Bugün Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın görüşmesinin ardından ortak açıklamada ve protokolde bu iddialara dair bir madde yer almadı.
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