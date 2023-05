https://sputniknews.com.tr/20230524/celik-kilicdaroglu-konkordato-ilan-etmistir-surekli-cizgi-degistiren-bir-profil-ciziyor-1071523686.html

Çelik: Kılıçdaroğlu konkordato ilan etmiştir, sürekli çizgi değiştiren bir profil çiziyor

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile mutabakat metni imzalayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun konkordato ilan ettiğini söyleyen AK Parti... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile mutabakat metni imzalayan cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli çizgi değiştiren bir profil çizdiğini söyledi.Çelik, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasıyla ilgili soru üzerine Çelik, bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız bir siyasi çizgisi olduğunu gösterdiğini ifade etti.Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar eleştiri aldığı konuları dengelemek için bir uçtan diğer uca savrulduğunu belirten Çelik şöyle konuştu:'Kılıçdaroğlu HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?'Çelik, Zafer Partisi'ne vadedildiği söylenen bakanlık ya da birtakım kurumlar olduğunu belirterek şöyle devam etti:Ömer Çelik, "Bu derece savrulan bir siyasetçinin, bu derece oportünist davranan, bu derece çıkarcı davranan bir siyasetçinin siyasi tutumunun artık ürkütücü olduğunu düşünmeye başlıyorum. Çünkü herhangi bir şekilde köşeye sıkıştığında kendisine bir çıkış yolu bulabilmek için her şeyi yapabilen bir profil çiziyor. Bir savrulma vardı her zaman ama bu kadar savrulmayı kimse beklemiyordu" dedi.Oğan'ın Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasıAta İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasıyla ilgili soru üzerine Çelik şunları kaydetti:'Suriyeliler can güvenliği sağlandıkça dönecekler'Çelik, Suriye ile normalleşme sürecine dair soru üzerine, daha önce istihbarat örgütleri arasında başlayan görüşmelerin bakanlar düzeyinde de yapıldığını anımsattı.Belli bir aşamadan sonra da devlet başkanları düzeyinde görüşme gerçekleşeceğini aktaran Çelik, "Zaten normalleşmeye bağlı olarak bu insanların can güvenliği sağlandıkça bu insanlar oraya dönecekler. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bundan sonra daha çok mülteci gelecek.' demesi yalandır, doğru bir beyan değildir. İkincisi mülteciler zaten dönüyorlar. Daha fazlası da dönecek. Yapılan briket evler bunun için ve Suriye'deki normalleşme süreci zaten bunu teminat altına alacak bir süreç" ifadesini kullandı.

