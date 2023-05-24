https://sputniknews.com.tr/20230524/caz-sanatcisi-ilham-gencer-100-yasinda-hayatini-kaybetti-1071537624.html
Caz sanatçısı İlham Gencer 100 yaşında hayatını kaybetti
Caz sanatçısı İlham Gencer 100 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlhami Gencer, 100 yaşında yaşamını yitirdi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T23:56+0300
2023-05-24T23:56+0300
2023-05-24T23:56+0300
yaşam
caz müzisyeni
sanatçı
vefat
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Ünlü caz sanatçısı İlham Gencer yaşama veda etti. Oğlu Bora Gencer, babasının vefatını sosyal medya hesabından "Babam, Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi. Dünya iyisi insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Büyük üzüntü içindeyiz. Çok uğraştık, çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi" ifadeleriyle duyurdu.Türkiye'de caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan Gencer, 30 Ağustos 2022'de Bodrum'da özel bir etkinlik ile 100. yaşını kutlamıştı.Henüz beş yaşındayken annesinden aldığı derslerle ve evlerindeki konsol piyanoyu çalarak başladığı müzik hayatını yaşamının sonuna kadar sürdüren sanatçı, birçok unutulmaz esere de imza attı.
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caz müzisyeni, sanatçı, vefat
caz müzisyeni, sanatçı, vefat
Caz sanatçısı İlham Gencer 100 yaşında hayatını kaybetti
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Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlhami Gencer, 100 yaşında yaşamını yitirdi.
Ünlü caz sanatçısı İlham Gencer yaşama veda etti. Oğlu Bora Gencer, babasının vefatını sosyal medya hesabından "Babam, Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi. Dünya iyisi insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Büyük üzüntü içindeyiz. Çok uğraştık, çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi" ifadeleriyle duyurdu.
Türkiye'de caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan Gencer, 30 Ağustos 2022'de Bodrum'da özel bir etkinlik ile 100. yaşını kutlamıştı.
Henüz beş yaşındayken annesinden aldığı derslerle ve evlerindeki konsol piyanoyu çalarak başladığı müzik hayatını yaşamının sonuna kadar sürdüren sanatçı, birçok unutulmaz esere de imza attı.