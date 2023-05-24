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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/cavusoglu-suriyelileri-gonderelim-ama-insani--turke-yakisir-bir-sekilde-gonderelim-1071537253.html
Çavuşoğlu: Suriyelileri gönderelim ama insani, Türk'e yakışır bir şekilde gönderelim
Çavuşoğlu: Suriyelileri gönderelim ama insani, Türk'e yakışır bir şekilde gönderelim
Çavuşoğlu, Körfez ülkelerinin desteğiyle 1 milyondan fazla Suriyelinin ülkelerine gönderilmesi için altyapı oluşturduklarını belirterek "Bazıları gibi... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T23:41+0300
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mevlüt çavuşoğlu
2023 türkiye seçimleri
suriyeli mülteciler
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen mitingde 12 yıldır devam eden Suriyeliler konusuna çözüm bulmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli çalışmalar yaptığını belirterek "Şimdi herkes elini vicdanına koyup söylesin. Seçim dönemi olmasına rağmen 12 yıldır devam eden bu Suriye sorununa çözüm bulmak için hangi siyasetçi kalkar Moskova’ya gider? Suriye rejimi, Rusya ve İran’la bir araya gelir ve bu sorunu çözmek için çaba sarf eder? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan başka bir lider böyle bir şey yapabilir mi? Bakanını gönderir mi? Çünkü neden biliyor musunuz? Suriye’deki terörü temizlememiz lazım" diye konuştu. Bugüne kadar terörden temizlenin bölgelere 550 binden fazla Suriyeliyi gönderdiklerini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "İşte bugün bir temel atıldı. Ben bunu kaç gündür söylüyorum. Körfez ülkelerin de desteğiyle 1 milyon ilave Suriyelinin güvenli bölgelere dönmesi için orada gerekli, ev dahil, altyapıyı oluşturuyoruz. Rejimle de yine Moskova’da görüştüğümüz gibi bir taraftan PKK, YPG’ye karşı mücadele, bir taraftan Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma, diğer taraftan da Türkiye’deki Suriyelileri rejimin de kontrol ettiği yerlere güvenli bir şekilde döndürmeyi konuştuk. Dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir komisyon kurma kararı aldık. İçinde diğer kurumlarımız da olacak. Ve burada bir yol haritası üzerinde çalışacağız. Bu yol haritası içinde Suriyelilerin nasıl Suriye’ye döndürüleceği de var. Biz tüm bu detayları düşünüyoruz. Dönüş böyle olur. Bazıları gibi bağırarak, çağırarak, ırkçılık yaparak, insanlık dışı muamele yapacağım diyerek olmaz arkadaşlar. O zaman bizim ırkçılardan ne farkımız kalır? Evet, gönderelim ama insani bir şekilde gönderelim değil mi? Türk’e yakışır bir şekilde gönderelim değil mi?" şeklinde konuştu. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve milletvekillerinin de eşlik ettiği mitingde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Azerbaycan üzerinden eleştiren Çavuşoğlu, "Türk'ün yolu kardeşlerimizle orta koridordan geçer. Türk yurdu toprağı Şuşa’dan geçer. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı elinde bir harita. ‘Bu benim dahi projem’ dedi. Bir bakıyoruz Azerbaycan baypas edilmiş. Can Azerbaycan’dan ne istiyorsun Kılıçdaroğlu? Kardeşlerimizle derdin ne? Azerbaycan topraklarını kurtarırken ‘Türkiye Azerbaycan’a maalesef yardım etti’ diyenlerden başka bir şey beklenmez" diye konuştu.
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mevlüt çavuşoğlu, suriyeli mülteciler
mevlüt çavuşoğlu, suriyeli mülteciler

Çavuşoğlu: Suriyelileri gönderelim ama insani, Türk'e yakışır bir şekilde gönderelim

23:41 24.05.2023
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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Çavuşoğlu, Körfez ülkelerinin desteğiyle 1 milyondan fazla Suriyelinin ülkelerine gönderilmesi için altyapı oluşturduklarını belirterek "Bazıları gibi bağırarak, çağırarak, ırkçılık yaparak olmaz arkadaşlar. Evet, gönderelim ama insani bir şekilde gönderelim değil mi? Türk’e yakışır bir şekilde gönderelim değil mi" dedi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen mitingde 12 yıldır devam eden Suriyeliler konusuna çözüm bulmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli çalışmalar yaptığını belirterek "Şimdi herkes elini vicdanına koyup söylesin. Seçim dönemi olmasına rağmen 12 yıldır devam eden bu Suriye sorununa çözüm bulmak için hangi siyasetçi kalkar Moskova’ya gider? Suriye rejimi, Rusya ve İran’la bir araya gelir ve bu sorunu çözmek için çaba sarf eder? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan başka bir lider böyle bir şey yapabilir mi? Bakanını gönderir mi? Çünkü neden biliyor musunuz? Suriye’deki terörü temizlememiz lazım" diye konuştu.

Bugüne kadar terörden temizlenin bölgelere 550 binden fazla Suriyeliyi gönderdiklerini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "İşte bugün bir temel atıldı. Ben bunu kaç gündür söylüyorum. Körfez ülkelerin de desteğiyle 1 milyon ilave Suriyelinin güvenli bölgelere dönmesi için orada gerekli, ev dahil, altyapıyı oluşturuyoruz. Rejimle de yine Moskova’da görüştüğümüz gibi bir taraftan PKK, YPG’ye karşı mücadele, bir taraftan Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma, diğer taraftan da Türkiye’deki Suriyelileri rejimin de kontrol ettiği yerlere güvenli bir şekilde döndürmeyi konuştuk. Dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir komisyon kurma kararı aldık. İçinde diğer kurumlarımız da olacak. Ve burada bir yol haritası üzerinde çalışacağız. Bu yol haritası içinde Suriyelilerin nasıl Suriye’ye döndürüleceği de var. Biz tüm bu detayları düşünüyoruz. Dönüş böyle olur. Bazıları gibi bağırarak, çağırarak, ırkçılık yaparak, insanlık dışı muamele yapacağım diyerek olmaz arkadaşlar. O zaman bizim ırkçılardan ne farkımız kalır? Evet, gönderelim ama insani bir şekilde gönderelim değil mi? Türk’e yakışır bir şekilde gönderelim değil mi?" şeklinde konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve milletvekillerinin de eşlik ettiği mitingde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Azerbaycan üzerinden eleştiren Çavuşoğlu, "Türk'ün yolu kardeşlerimizle orta koridordan geçer. Türk yurdu toprağı Şuşa’dan geçer. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı elinde bir harita. ‘Bu benim dahi projem’ dedi. Bir bakıyoruz Azerbaycan baypas edilmiş. Can Azerbaycan’dan ne istiyorsun Kılıçdaroğlu? Kardeşlerimizle derdin ne? Azerbaycan topraklarını kurtarırken ‘Türkiye Azerbaycan’a maalesef yardım etti’ diyenlerden başka bir şey beklenmez" diye konuştu.
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