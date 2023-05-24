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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/bild-air-defender-tatbikatinin-amaci-putine-natonun-savasa-hazir-oldugu-sinyalini-gondermek-1071537384.html
Bild: Air Defender tatbikatının amacı Putin’e NATO’nun savaşa hazır olduğu sinyalini göndermek
Bild: Air Defender tatbikatının amacı Putin’e NATO’nun savaşa hazır olduğu sinyalini göndermek
Alman Bild gazetesi, Ukrayna’daki savaş bağlamında, NATO’nun Air Defender 23 adlı hava tatbikatıyla Rusya’yı tehdit etme kararı aldığını belirtti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
tatbikat
nato
rusya
vladimir putin
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Air Defender 23 tatbikatının ilk kez 2018’de dile getirildiğini, ama hayata geçirme kararının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra alındığı ifade edilen haberde, “Almanya Savunma Bakanlığı, tarihin en büyük NATO hava tatbikatına hazırlanıyor. Kuşkusuz bu olay Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir sinyal olacak” denildi.Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz, tatbikatın görevlerinden birinin 'en kötüsü meydana gelirse' NATO’nun ne kadar hızlı tepki verebileceğini göstermek olduğunu açıkladı.Air Defender 23 tatbikatı, 12-23 Haziran’da Almanya’da yapılacak. Bild’e göre, tatbikata Avrupa ve ABD’den birkaç bin asker katılacak. Tatbikat sırasında havaya 240 uçak kaldırılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230307/cinin-askeri-butcesi-2023te-72-artarken-abd-ve-muttefikleri-ne-kadar-harciyor--1067942434.html
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tatbikat, nato, rusya, vladimir putin, air defender
tatbikat, nato, rusya, vladimir putin, air defender

Bild: Air Defender tatbikatının amacı Putin’e NATO’nun savaşa hazır olduğu sinyalini göndermek

23:52 24.05.2023
© AP PhotoABD-Güney Kore ortak tatbikatında ABD'nin B-1B bombardıman uçakları Güney Kore'nin F-35A ve ABD'nin F-16 savaş uçakları eşliğinde uçarken
ABD-Güney Kore ortak tatbikatında ABD'nin B-1B bombardıman uçakları Güney Kore'nin F-35A ve ABD'nin F-16 savaş uçakları eşliğinde uçarken - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AP Photo
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Alman Bild gazetesi, Ukrayna’daki savaş bağlamında, NATO’nun Air Defender 23 adlı hava tatbikatıyla Rusya’yı tehdit etme kararı aldığını belirtti.
Air Defender 23 tatbikatının ilk kez 2018’de dile getirildiğini, ama hayata geçirme kararının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra alındığı ifade edilen haberde, “Almanya Savunma Bakanlığı, tarihin en büyük NATO hava tatbikatına hazırlanıyor. Kuşkusuz bu olay Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir sinyal olacak” denildi.
Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz, tatbikatın görevlerinden birinin 'en kötüsü meydana gelirse' NATO’nun ne kadar hızlı tepki verebileceğini göstermek olduğunu açıkladı.
Air Defender 23 tatbikatı, 12-23 Haziran’da Almanya’da yapılacak. Bild’e göre, tatbikata Avrupa ve ABD’den birkaç bin asker katılacak. Tatbikat sırasında havaya 240 uçak kaldırılacak.
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