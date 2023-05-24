https://sputniknews.com.tr/20230524/bild-air-defender-tatbikatinin-amaci-putine-natonun-savasa-hazir-oldugu-sinyalini-gondermek-1071537384.html
Bild: Air Defender tatbikatının amacı Putin’e NATO’nun savaşa hazır olduğu sinyalini göndermek
Bild: Air Defender tatbikatının amacı Putin’e NATO’nun savaşa hazır olduğu sinyalini göndermek
Alman Bild gazetesi, Ukrayna’daki savaş bağlamında, NATO’nun Air Defender 23 adlı hava tatbikatıyla Rusya’yı tehdit etme kararı aldığını belirtti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T23:52+0300
2023-05-24T23:52+0300
2023-05-24T23:52+0300
ukrayna krizi
tatbikat
nato
rusya
vladimir putin
air defender
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068460701_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_be503d8017549d55595b8a7fa0e0d01c.jpg
Air Defender 23 tatbikatının ilk kez 2018’de dile getirildiğini, ama hayata geçirme kararının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra alındığı ifade edilen haberde, “Almanya Savunma Bakanlığı, tarihin en büyük NATO hava tatbikatına hazırlanıyor. Kuşkusuz bu olay Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir sinyal olacak” denildi.Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz, tatbikatın görevlerinden birinin 'en kötüsü meydana gelirse' NATO’nun ne kadar hızlı tepki verebileceğini göstermek olduğunu açıkladı.Air Defender 23 tatbikatı, 12-23 Haziran’da Almanya’da yapılacak. Bild’e göre, tatbikata Avrupa ve ABD’den birkaç bin asker katılacak. Tatbikat sırasında havaya 240 uçak kaldırılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230307/cinin-askeri-butcesi-2023te-72-artarken-abd-ve-muttefikleri-ne-kadar-harciyor--1067942434.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068460701_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fef963873096206409fd5e2c12b4ef6e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tatbikat, nato, rusya, vladimir putin, air defender
tatbikat, nato, rusya, vladimir putin, air defender
Bild: Air Defender tatbikatının amacı Putin’e NATO’nun savaşa hazır olduğu sinyalini göndermek
Abone ol
Alman Bild gazetesi, Ukrayna’daki savaş bağlamında, NATO’nun Air Defender 23 adlı hava tatbikatıyla Rusya’yı tehdit etme kararı aldığını belirtti.
Air Defender 23 tatbikatının ilk kez 2018’de dile getirildiğini, ama hayata geçirme kararının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra alındığı ifade edilen haberde, “Almanya Savunma Bakanlığı, tarihin en büyük NATO hava tatbikatına hazırlanıyor. Kuşkusuz bu olay Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir sinyal olacak” denildi.
Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz, tatbikatın görevlerinden birinin 'en kötüsü meydana gelirse' NATO’nun ne kadar hızlı tepki verebileceğini göstermek olduğunu açıkladı.
Air Defender 23 tatbikatı, 12-23 Haziran’da Almanya’da yapılacak. Bild’e göre, tatbikata Avrupa ve ABD’den birkaç bin asker katılacak. Tatbikat sırasında havaya 240 uçak kaldırılacak.