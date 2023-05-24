https://sputniknews.com.tr/20230524/bild-air-defender-tatbikatinin-amaci-putine-natonun-savasa-hazir-oldugu-sinyalini-gondermek-1071537384.html

Bild: Air Defender tatbikatının amacı Putin’e NATO’nun savaşa hazır olduğu sinyalini göndermek

Bild: Air Defender tatbikatının amacı Putin’e NATO’nun savaşa hazır olduğu sinyalini göndermek

Alman Bild gazetesi, Ukrayna’daki savaş bağlamında, NATO’nun Air Defender 23 adlı hava tatbikatıyla Rusya’yı tehdit etme kararı aldığını belirtti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T23:52+0300

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2023-05-24T23:52+0300

ukrayna krizi

tatbikat

nato

rusya

vladimir putin

air defender

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Air Defender 23 tatbikatının ilk kez 2018’de dile getirildiğini, ama hayata geçirme kararının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan sonra alındığı ifade edilen haberde, “Almanya Savunma Bakanlığı, tarihin en büyük NATO hava tatbikatına hazırlanıyor. Kuşkusuz bu olay Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir sinyal olacak” denildi.Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz, tatbikatın görevlerinden birinin 'en kötüsü meydana gelirse' NATO’nun ne kadar hızlı tepki verebileceğini göstermek olduğunu açıkladı.Air Defender 23 tatbikatı, 12-23 Haziran’da Almanya’da yapılacak. Bild’e göre, tatbikata Avrupa ve ABD’den birkaç bin asker katılacak. Tatbikat sırasında havaya 240 uçak kaldırılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230307/cinin-askeri-butcesi-2023te-72-artarken-abd-ve-muttefikleri-ne-kadar-harciyor--1067942434.html

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tatbikat, nato, rusya, vladimir putin, air defender