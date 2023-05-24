https://sputniknews.com.tr/20230524/belcikada-bir-eve-13-milyon-euroluk-elektrik-faturasi-gonderildi-1071501597.html

Belçika'da bir eve 1.3 milyon euro'luk elektrik faturası gönderildi

Belçika'da bir eve 1.3 milyon euro'luk elektrik faturası gönderildi

Belçika'nın batısındaki Herseaux beldesinde yaşayan bir kişinin evine 1 milyon 279 bin 611 euro'luk elektrik faturası gönderildi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T13:40+0300

2023-05-24T13:40+0300

2023-05-24T13:40+0300

dünya

belçika

elektrik faturası

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RTL televizyonuna konuşan Belçikalı, "Faturayı açtığımda halüsinasyon gördüğümü sandım. 3 kez okumak zorunda kaldım" dedi. Hemen enerji şirketi Engie'yi aradığını söyleyen Belçikalı, bir süre sonuç alamadığını ancak daha sonra kendisine bilgisayar sisteminden kaynaklanan bir hata nedeniyle böyle bir fatura gönderildiğinin belirlendiğini aktardı. Yanlış fatura kısa süre sonra düzeltildi.

belçika

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belçika, elektrik faturası