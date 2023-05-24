https://sputniknews.com.tr/20230524/belcikada-bir-eve-13-milyon-euroluk-elektrik-faturasi-gonderildi-1071501597.html
Belçika'da bir eve 1.3 milyon euro'luk elektrik faturası gönderildi
Belçika'da bir eve 1.3 milyon euro'luk elektrik faturası gönderildi
Belçika'nın batısındaki Herseaux beldesinde yaşayan bir kişinin evine 1 milyon 279 bin 611 euro'luk elektrik faturası gönderildi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T13:40+0300
2023-05-24T13:40+0300
2023-05-24T13:40+0300
dünya
belçika
elektrik faturası
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RTL televizyonuna konuşan Belçikalı, "Faturayı açtığımda halüsinasyon gördüğümü sandım. 3 kez okumak zorunda kaldım" dedi. Hemen enerji şirketi Engie'yi aradığını söyleyen Belçikalı, bir süre sonuç alamadığını ancak daha sonra kendisine bilgisayar sisteminden kaynaklanan bir hata nedeniyle böyle bir fatura gönderildiğinin belirlendiğini aktardı. Yanlış fatura kısa süre sonra düzeltildi.
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belçika, elektrik faturası
belçika, elektrik faturası
Belçika'da bir eve 1.3 milyon euro'luk elektrik faturası gönderildi
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Belçika'nın batısındaki Herseaux beldesinde yaşayan bir kişinin evine 1 milyon 279 bin 611 euro'luk elektrik faturası gönderildi.
RTL televizyonuna konuşan Belçikalı, "Faturayı açtığımda halüsinasyon gördüğümü sandım. 3 kez okumak zorunda kaldım" dedi.
Hemen enerji şirketi Engie'yi aradığını söyleyen Belçikalı, bir süre sonuç alamadığını ancak daha sonra kendisine bilgisayar sisteminden kaynaklanan bir hata nedeniyle böyle bir fatura gönderildiğinin belirlendiğini aktardı.
Yanlış fatura kısa süre sonra düzeltildi.