https://sputniknews.com.tr/20230524/bddkdan-bazi-basin-yayin-organlarinda-yer-alan-haberlere-iliskin-aciklama-1071528730.html

BDDK'dan bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama

BDDK'dan bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalar hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T20:41+0300

2023-05-24T20:41+0300

2023-05-24T20:41+0300

bddk

ekonomi

banka

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BDDK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalarımız hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup bu tur mesnetsiz ve gerçeğe aykırı açıklamalara itibar edilmemesi, yayınlarda yer verilmesinin bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, bankaların ve sektörün dün olduğu gibi bugün de BDDK'nın gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam likidite ile finansal rasyolara sahip bir şekilde yoluna devam ettiği kaydedildi.

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bddk, banka