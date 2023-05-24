https://sputniknews.com.tr/20230524/barcelona-lig-sampiyonlugunun-ardindan-art-arda-ikinci-yenilgisini-aldi-1071485215.html

Barcelona, lig şampiyonluğunun ardından art arda ikinci yenilgisini aldı

Barcelona, lig şampiyonluğunun ardından art arda ikinci yenilgisini aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 14 Mayıs'ta şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, deplasmanda Real Valladolid'e 3-1 yenildi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

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spor

barcelona

la liga

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Şampiyon olduktan sonra Real Sociedad'a 2-1 yenilen Barcelona, ligin 36. haftasında deplasmanda Valladolid'e farklı mağlup oldu.Ligde kalma mücadelesi veren Valladolid'in galibiyet gollerini Andreas Christensen (Dk. 2 kendi kalesine), Cyle Larin (Dk. 22 penaltıdan) ve Gonzalo Plata (Dk. 73) attı.Katalan takımının tek golünü ise ligde gol krallığı yarışında ilk sırada olan Robert Lewandowski (Dk. 84) kaydetti.Bu sezon ligde 23 gol atan Lewandowski'nin en yakın rakibi Real Madridli Karim Benzema'nın 17 golü bulunuyor.Diğer yandan ligde kalma mücadelesinde önemli bir galibiyet alan Valladolid, puanını 38'e çıkararak, 17. sıraya yükseldi.Lider Barcelona ise 85 puanda kaldı.

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