https://sputniknews.com.tr/20230524/bakan-yanik-ak-parti-kadinlarin-partisidir-1071526916.html

Bakan Yanık: AK Parti, kadınların partisidir

Bakan Yanık: AK Parti, kadınların partisidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “AK Parti, kadınların partisidir. Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti’nin sırtı yere gelmez” dedi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T19:38+0300

2023-05-24T19:38+0300

2023-05-24T19:39+0300

2023 türkiye seçimleri

alibeyköy

derya yanık

kadın

ak parti

recep tayyip erdoğan

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti'nin 20 yılı aşkın süredir kadınların desteğiyle iktidar yolculuğunda başarıdan başarıya koştuğunu belirtti.Alibeyköy'de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Yanık, vatandaşlarla da bir araya geldi. Yanık, daha sonra AK Parti Eyüpsultan İlçe Teşkilatınca düzenlenen Kadın ve Gençlik Buluşması'na katıldı.'29 Mayıs'ı çifte bayram olarak kutlayacağız'Bakan Derya Yanık, Eyüpsultan'ın vefakar ve çalışkan kadınlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "14 Mayıs'ta milletimiz aslında seçimlerde cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istediğini, gönlünün kimden yana olduğunu ortaya koydu ama buna rağmen bu işin bitmediğini, ikinci tur seçimleri için elimizden geleni yeni baştan yapmamız gerektiğini biliyoruz. 28 Mayıs'tan sonrası yani 29 Mayıs İstanbul'un fethi... İstanbul'un manevi fethi kadar maddi fethini de beraber kutlamış olacağız. İnşallah 29 Mayıs'ı çifte bayram olarak kutlayacağız" diye konuştu.'Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti’nin sırtı yere gelmez'"AK Parti, kadınların partisidir. Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti’nin sırtı yere gelmez" vurgusu yapan Yanık, "AK Parti, 20-21 senedir kadınların oylarıyla, kadın seçmenin desteğiyle, kadın teşkilat mensuplarımızın gayretiyle iktidar yolculuğunda başarıdan başarıya koşuyor. İnşallah sizlerin gayretiyle, çabasıyla 28 Mayıs'ı başarı zincirimize bir yeni halka olarak ekleyecek ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede aile, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar için yaptıklarını kadınlardan daha iyi bilen kimse bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletin her kesimine hak ettiği ve ihtiyacı olan hizmeti verme isteğinin ilk günden beri devam ettiğini aktaran Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

alibeyköy

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alibeyköy, derya yanık, kadın, ak parti, recep tayyip erdoğan