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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/bakan-yanik-ak-parti-kadinlarin-partisidir-1071526916.html
Bakan Yanık: AK Parti, kadınların partisidir
Bakan Yanık: AK Parti, kadınların partisidir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “AK Parti, kadınların partisidir. Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti’nin sırtı yere gelmez” dedi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T19:38+0300
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2023 türkiye seçimleri
alibeyköy
derya yanık
kadın
ak parti
recep tayyip erdoğan
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti'nin 20 yılı aşkın süredir kadınların desteğiyle iktidar yolculuğunda başarıdan başarıya koştuğunu belirtti.Alibeyköy'de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Yanık, vatandaşlarla da bir araya geldi. Yanık, daha sonra AK Parti Eyüpsultan İlçe Teşkilatınca düzenlenen Kadın ve Gençlik Buluşması'na katıldı.'29 Mayıs'ı çifte bayram olarak kutlayacağız'Bakan Derya Yanık, Eyüpsultan'ın vefakar ve çalışkan kadınlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "14 Mayıs'ta milletimiz aslında seçimlerde cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istediğini, gönlünün kimden yana olduğunu ortaya koydu ama buna rağmen bu işin bitmediğini, ikinci tur seçimleri için elimizden geleni yeni baştan yapmamız gerektiğini biliyoruz. 28 Mayıs'tan sonrası yani 29 Mayıs İstanbul'un fethi... İstanbul'un manevi fethi kadar maddi fethini de beraber kutlamış olacağız. İnşallah 29 Mayıs'ı çifte bayram olarak kutlayacağız" diye konuştu.'Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti’nin sırtı yere gelmez'"AK Parti, kadınların partisidir. Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti’nin sırtı yere gelmez" vurgusu yapan Yanık, "AK Parti, 20-21 senedir kadınların oylarıyla, kadın seçmenin desteğiyle, kadın teşkilat mensuplarımızın gayretiyle iktidar yolculuğunda başarıdan başarıya koşuyor. İnşallah sizlerin gayretiyle, çabasıyla 28 Mayıs'ı başarı zincirimize bir yeni halka olarak ekleyecek ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede aile, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar için yaptıklarını kadınlardan daha iyi bilen kimse bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletin her kesimine hak ettiği ve ihtiyacı olan hizmeti verme isteğinin ilk günden beri devam ettiğini aktaran Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:
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alibeyköy, derya yanık, kadın, ak parti, recep tayyip erdoğan
alibeyköy, derya yanık, kadın, ak parti, recep tayyip erdoğan

Bakan Yanık: AK Parti, kadınların partisidir

19:38 24.05.2023 (güncellendi: 19:39 24.05.2023)
© İHA / DAVUT HAS - FURKAN DUMAN-AW898060Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© İHA / DAVUT HAS - FURKAN DUMAN-AW898060
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “AK Parti, kadınların partisidir. Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti’nin sırtı yere gelmez” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti'nin 20 yılı aşkın süredir kadınların desteğiyle iktidar yolculuğunda başarıdan başarıya koştuğunu belirtti.
Alibeyköy'de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Yanık, vatandaşlarla da bir araya geldi. Yanık, daha sonra AK Parti Eyüpsultan İlçe Teşkilatınca düzenlenen Kadın ve Gençlik Buluşması'na katıldı.

'29 Mayıs'ı çifte bayram olarak kutlayacağız'

Bakan Derya Yanık, Eyüpsultan'ın vefakar ve çalışkan kadınlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "14 Mayıs'ta milletimiz aslında seçimlerde cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istediğini, gönlünün kimden yana olduğunu ortaya koydu ama buna rağmen bu işin bitmediğini, ikinci tur seçimleri için elimizden geleni yeni baştan yapmamız gerektiğini biliyoruz. 28 Mayıs'tan sonrası yani 29 Mayıs İstanbul'un fethi... İstanbul'un manevi fethi kadar maddi fethini de beraber kutlamış olacağız. İnşallah 29 Mayıs'ı çifte bayram olarak kutlayacağız" diye konuştu.

'Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti’nin sırtı yere gelmez'

"AK Parti, kadınların partisidir. Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti’nin sırtı yere gelmez" vurgusu yapan Yanık, "AK Parti, 20-21 senedir kadınların oylarıyla, kadın seçmenin desteğiyle, kadın teşkilat mensuplarımızın gayretiyle iktidar yolculuğunda başarıdan başarıya koşuyor. İnşallah sizlerin gayretiyle, çabasıyla 28 Mayıs'ı başarı zincirimize bir yeni halka olarak ekleyecek ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede aile, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar için yaptıklarını kadınlardan daha iyi bilen kimse bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda şehrin halini hatırlayan pek çok misafirimiz vardır burada. Hava kirliliği ayrı dert, çöp sorunu ayrı bir dert, su akmıyor, yollar yok, ulaşım yok. Göreve geldiğinde belediyede ilk yaptığı işlerden biri neydi biliyor musunuz? Özürlüler Koordinasyon Merkezi'ni kurmaktı. Halbuki o gün yapmasaydı kimsenin aklına bile gelmeyecekti."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletin her kesimine hak ettiği ve ihtiyacı olan hizmeti verme isteğinin ilk günden beri devam ettiğini aktaran Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 senedir AK Parti iktidarları olarak her ihtiyaç grubuna ihtiyacını ulaştırıyoruz. En önemli değişikliklerden biri sosyal hizmetler alanında oldu. 20 yıl önce bir vatandaş sağlık hizmeti veya sosyal hizmet alabilmek için devlet dairelerini kapı kapı dolaşıyordu. Onu da çoğu kez alamıyordu. Şimdi biz devlet olarak, Bakanlık olarak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kapı kapı geziyoruz, vatandaşa diyoruz ki 'Senin evinde bir ihtiyacın var mı, çocuk var mı, yaşlı, engelli var mı, maddi desteğe, sağlık hizmetine ihtiyacın var mı, hastaneye gitmen gerekiyor mu?' Bunların hepsini tek tek vatandaşın ayağına götürüyoruz. Bunun mimarı Cumhurbaşkanımız hanımlar. O zaman pazar günü artık biz de üzerimize düşeni yapacağız. Cumhurbaşkanımızı inşallah güçlü bir biçimde, kimsenin itiraz edemeyeceği, muhalefetin mızıkçılık yapamayacağı bir çoğunlukla tekrar cumhurbaşkanı olarak seçecek ve Türkiye Yüzyılı yolumuza devam edeceğiz."
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