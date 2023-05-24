https://sputniknews.com.tr/20230524/bakan-soylu-dogu-ve-guneydoguda-pkknin-siyasi-uzantisi-oy-kaybetmistir-1071484699.html

Bakan Soylu: Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın siyasi uzantısı oy kaybetmiştir

Bakan Soylu: Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın siyasi uzantısı oy kaybetmiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "28 Mayıs'ta tersi bir durum söz konusu olursa, Türkiye'nin Sivas'ının ötesinde bambaşka bir tablo oluşur. Türkiye'yi tanıyan... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T02:38+0300

2023-05-24T02:38+0300

2023-05-24T02:42+0300

2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

suriye

sivas

recep tayyip erdoğan

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ülke TV'de canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Roman mahallesinde söylediği şarkıya ilişkin soruya Soylu, "Çok duygusal ve güzel bir toplantıydı. Her birisi Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarını iletmemizi söyledi. Biz de üzerimize emanet aldık" diye cevap verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başından gitmesi durumunda geçmişte yaşanan sorunların ertesi gün tekrar başlayacağını aktaran Soylu, "Çünkü 1960'dan itibaren Türkiye'nin bütün sistemine Batı dahil olmuştur. Bütün karar mekanizmalarının içinde vardır. Yapacağı tek bir şey var halkın sevdiği liderleri itibarsızlaştırmak" diye konuştu.Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara gelir gelmez, Türkiye'nin "dindar-laik, Sünni-Alevi, Kürt-Türk" şeklindeki üç fay hattını ortadan kaldırdığını söyledi.'Sandık ve seçim kurulana bir dernek girip müdahale edemez'Soylu, sandık ve seçim kuruluna polisin bile müdahale edemeyeceğini ancak müşahit çağırırsa, güvenliği sağlamak için müdahale edebileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:Bakan Soylu, bu derneklerin sandıklar kapatıldıktan sonra okulun içinde de olamayacaklarını ifade ederek, "Öyle bir demokratik hak yok. Anayasa ve kanun çok açıktır. Bu insanların aklını karıştırmak, kendi iradesiyle beraber oy kullanmasını önlemektir. 2022, 2023'te bu derneğe gönderilen paralar var. Dünyanın hangi demokrasisinde bu olabilir? Sana ne benim seçimimdeki olaylardan. Bunların hepsi iç içe dernekler. Böyle bir kakafoni olur mu? Bir sandığın başında 150-200 kişi olabilir mi?" değerlendirmesine bulundu.'Burada oylar 13,5'ten 8,5'e düştü'Bakan Soylu, 'Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin oy kaybettiğini' söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Van'daki miting Türk siyasetinin talihsizliğidir'Van'da Millet İİtifakı'nın düzenlediği mitingin Türk siyasetinin talihsizliği olduğunu dile getiren Soylu, "Bir tek ideolojileri var Erdoğan düşmanlığı. "dedi.Türk siyasetinin bir ana gerçeği olduğuna dikkati çeken Soylu, "HDP ve türevleri siyasi hayatın içerisinde kim bunlarla yakınlaşmaya çalışırsa Türkiye onu tasfiye eder. Türkiye'nin kendi adına refleksleri vardır" şeklinde konuştu.'Millet, 'Senin Kandil'ine, LGBT'ne, FETÖ'ne hayır diyorum' dedi'Bakan Soylu, Türk milletinin seçimde verdiği mesaja dikkati çekerek, şöyle devam etti:'Önümüzdeki 5 yıl Tayyip Erdoğan'ın en güçlü dönemi olacak'Türkiye'nin önemli bir güç elde ettiğini belirten Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki 5 yıl en güçlü dönemi olacak. Türkiye, 21 yıllık bir devlet adamının dünyayı nasıl bildiğine, Rusya ve Amerika ile nasıl ilişki yürüteceğine ve bunu nakış işler gibi işlediğine şahit oldu" dedi.Soylu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardında Cumhuriyet Halk Partisi ve FETÖ ittifakının olduğunu öne sürerek, "Bu seçimin en büyük skandalıdır. Bu seçime bir dış müdahaledir. Bu seçimin bir anti demokratik girişimidir. Aday olduğu günden itibaren bütün sosyal medya trolleri, adamlarınız, teşkilatlarınız tarafından şeytan taşlar gibi adamı taşladınız" ifadelerine yer verdi.Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkede olmadığı kadar güçlü bir göç politikasına sahip olduğunu anlatan Soylu, Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin 429 Suriyelinin bulunduğunu söyledi.Soylu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgelerinde 6 milyon kişinin yerinde kalmasının sağlandığını kaydetti.Sınır güvenliğinde önemli bir yol katedildiğini ifade eden Soylu, "Tendürek'in üzerindeki üs bölgesi uzay üssü gibi bir şeydir. Türkiye'nin gurur duyabileceği bir yerdir" dedi.

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süleyman soylu, suriye, sivas, recep tayyip erdoğan