Bakan Kurum: Söylemleri, beklentileri zaten bizim vatandaşımıza 21 yıldır yaptığımız işler

24.05.2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim meydanlarında gösterdiği bir videoyla ilgili bir tartışma var. PKK'lıların muhalefetin seçim kampanyasını desteklediğine ilişkin. Bu tartışmaya ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun tepkisine ne diyorsunuz?" şeklinde yöneltilen soruya Kurum, "Dün bu konuya ilişkin aslında Sayın Cumhurbaşkanımız da o görüntülerin montajlı mı değil mi bilmiyoruz ama Kandil'in HDP'ye doğrudan ve yine Millet İttifakı'na, Kılıçdaroğlu'na doğrudan desteğine ilişkin bir açıklama yaptı" yanıtını verdi."HDP'nin, Millet İttifakı'nın organik, inorganik, doğrudan terör örgütlerinden, HDP'den ve yine Kandil'den desteğine ilişkin zaten bölücü terör örgütleri ifadeleriyle, söylemleriyle bunu her zaman dile getirdiler" diyen Kurum, "Şimdi yani mesele video montaj, montaj değil, gerçek, gerçek değil. Zaten gerçekleri herkes biliyor. Yani gerçek bildiğimiz bir ortamda videonun veya yayınlanan görüntülerin gerçek olup olmadığının bana göre çok bir önemi yok. Yani zaten olanı biliyoruz. Tartışılacak konu ne ki?" ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, bu konuyla ilgili bir soru sormak istediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ben büyük bir çoğunluğun bize geleceğini, bize destek olacağını düşünüyorum'ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a verilen yüzde 5,2'lik oyu nasıl değerlendirdiği sorulan Kurum, Oğan'ın dün istikrar, terörle mücadele ve Türkiye'nin bekası bağlamında Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacağını açıkladığını hatırlattı.Kurum, Sinan Oğan'ın seçmenleriyle sahada görüştüklerini kaydederek, Oğan'ın seçmeninin ülke ve ülkenin geleceğini düşündüğünü söylediğini aktardı.Sinan Oğan'ın da bu sebeplerden dolayı Cumhur İttifakı'ndan yana tavır sergileyeceğini söylediğini aktaran Kurum, "Doğru olanı yaptı. Yani ben seçmeninde de zaten bunu görüyorum. Yani beklentisi de bu. Ülkenin bekası için, geleceğimiz için, gençlerimiz için, çocuklarımız için iyi bir gelecek. Ülkemizin büyüyeceği, gelişeceği, her alanda kendine yeteceği, güvenin, istikrarın tesis edildiği ve terörle mücadele konusunda sonuna kadar bu mücadelenin yapılması noktasında bir arzularının olduğunu biz de görüyoruz" diye konuştu.Bakan Kurum, "Bu yüzde 5 oyun sizce kaçı Sayın Erdoğan'a, kaçı Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelir?" sorusunu da şöyle yanıtladı:'Cumhur İttifakı olarak İstanbul da dahil her yerde öndeyiz'AK Parti'nin 14 Mayıs'taki seçimlerde aldığı oy oranıyla İstanbul'da belediye seçimlerinin ne olacağına ilişkin soruya Kurum, şu an öncelikli olarak 28 Mayıs'a odaklandıklarını söyledi.Kurum, 28 Mayıs'ta 85 milyonun kazanacağı bir seçim süreci yaşamak istediklerini ifade ederek, "Biz bir kere Cumhur İttifakı olarak İstanbul da dahil her yerde öndeyiz. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oylarına bakarsanız öndeyiz. HDP'yi veya orada diğer partileri o ittifaka eklerseniz ki ittifakta olmadıklarını söylüyorlar" dedi."Belediye seçimlerinde bu oy oranıyla İstanbul'u yine kaybedeceksiniz. Öyle görmüyorsunuz" sorusuna ise Kurum, "Onu işte seçim gelince göreceğiz ama şu var. 28 Mayıs'ı bekleyin. 28 Mayıs'ta biz o dahil olmadıkları, beraber olmadıkları HDP'yi de dahil edin Millet İttifakı'na, onların hepsinden yüksek oy alacağız" değerlendirmesinde bulundu.Yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına basın sözcüsünden gelen cevapta, Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tan önce birçok kez PKK'nın terör örgütü olduğunu söylediğinin belirtildiği aktarıldı.Bu cevap üzerine Bakan Kurum, şunları söyledi:Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısının 194 bine ulaştığını, bu başvuru karşılığının da 822 bin bağımsız bölüm olduğunu aktardı.

