https://sputniknews.com.tr/20230524/bakan-kurum-bugun-tbmmde-en-yuksek-kadin-temsil-oranina-ulastik-1071526168.html

Bakan Kurum: Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık

Bakan Kurum: Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 'Türkiye... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T19:20+0300

2023-05-24T19:20+0300

2023-05-24T19:23+0300

politika

murat kurum

kadın

kadın hakları

tbmm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071526011_0:337:2048:1489_1920x0_80_0_0_21adeef4f8f19ade2ae9d9c71c8729a6.jpg

AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Güçlü Kadınlar ile Türkiye Yüzyılı' programına katıldı.Türkiye kadınlarının bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, tarladan fabrikalara kadar her alanda ülkesini kalkındırmaya çalıştığını belirten Kurum, Bakanlık olarak en prestijli projelerde, bilgisine, görgüsüne ve estetik anlayışına inandıkları kadınlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, kadınlarla birlikte başlattığı Sıfır Atık Projesi'yle israfın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğini anlattı.AK parti iktidarları döneminde kadınlara hem çalışma hem aile hayatında her zaman destek olduklarını dile getiren Kurum, her alanda kadınlar için pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdiklerini ifade etti.Bakan Kurum, kadınları her zaman siyasetin kıymetli öznesi olarak gördüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:Aile Kalkanı Programı ile ev kadınları, çocuklar ve gençler başta olmak üzere ailenin tüm bireylerine destek vereceklerine dikkati çeken Kurum, ev kadınları için emeklilik hakkı getireceklerini aktardı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, kadın, kadın hakları, tbmm