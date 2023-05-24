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Bakan Kurum: Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık
Bakan Kurum: Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 'Türkiye... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T19:20+0300
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politika
murat kurum
kadın
kadın hakları
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AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Güçlü Kadınlar ile Türkiye Yüzyılı' programına katıldı.Türkiye kadınlarının bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, tarladan fabrikalara kadar her alanda ülkesini kalkındırmaya çalıştığını belirten Kurum, Bakanlık olarak en prestijli projelerde, bilgisine, görgüsüne ve estetik anlayışına inandıkları kadınlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, kadınlarla birlikte başlattığı Sıfır Atık Projesi'yle israfın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğini anlattı.AK parti iktidarları döneminde kadınlara hem çalışma hem aile hayatında her zaman destek olduklarını dile getiren Kurum, her alanda kadınlar için pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdiklerini ifade etti.Bakan Kurum, kadınları her zaman siyasetin kıymetli öznesi olarak gördüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:Aile Kalkanı Programı ile ev kadınları, çocuklar ve gençler başta olmak üzere ailenin tüm bireylerine destek vereceklerine dikkati çeken Kurum, ev kadınları için emeklilik hakkı getireceklerini aktardı.
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murat kurum, kadın, kadın hakları, tbmm
murat kurum, kadın, kadın hakları, tbmm

Bakan Kurum: Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık

19:20 24.05.2023 (güncellendi: 19:23 24.05.2023)
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar' yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizde, kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz" dedi.
AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Güçlü Kadınlar ile Türkiye Yüzyılı' programına katıldı.
Türkiye kadınlarının bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, tarladan fabrikalara kadar her alanda ülkesini kalkındırmaya çalıştığını belirten Kurum, Bakanlık olarak en prestijli projelerde, bilgisine, görgüsüne ve estetik anlayışına inandıkları kadınlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, kadınlarla birlikte başlattığı Sıfır Atık Projesi'yle israfın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğini anlattı.
AK parti iktidarları döneminde kadınlara hem çalışma hem aile hayatında her zaman destek olduklarını dile getiren Kurum, her alanda kadınlar için pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdiklerini ifade etti.
Bakan Kurum, kadınları her zaman siyasetin kıymetli öznesi olarak gördüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar' yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizde, kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız."
Aile Kalkanı Programı ile ev kadınları, çocuklar ve gençler başta olmak üzere ailenin tüm bireylerine destek vereceklerine dikkati çeken Kurum, ev kadınları için emeklilik hakkı getireceklerini aktardı.
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