https://sputniknews.com.tr/20230524/bakan-bilgin-eyt-asgari-ucret-ve-taseron-isciler-konularini-degerlendirdi-rehavet-olmamali-1071486107.html
Bakan Bilgin EYT, asgari ücret ve taşeron işçiler konularını değerlendirdi: Rehavet olmamalı
Bakan Bilgin EYT, asgari ücret ve taşeron işçiler konularını değerlendirdi: Rehavet olmamalı
Bakan Bilgin ayrıca EYT ve memur maaşlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "EYT ve asgari ücret dahil olmak üzere çok sayıda konuyu istikrar sayesinde... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T07:21+0300
2023-05-24T07:21+0300
2023-05-24T07:21+0300
türkiye
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
vedat bilgin
taşeron işçiler
eyt
asgari ücret
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de gündemi değerlendirdi.Bakan Bilgin yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerini yorumlarken "Emperyalist güçler PKK/PYD üzerinden devletimize saldırıyorlar. Milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi kültümüzü ve geleneğimizi güçlendirmeyi seçti." ifadelerini kullandı.Bakan Bilgin seçim sonuçlarının Batı ülkelerini rahatsız ettiğini söylerken "Cumhuriyet demokrasi ile güçlenir. Türkiye'de bugün Cumhuriyet daha güçlüdür. Türkiye'nin 1 trilyon doların eşiğine gelen ekonomik gücü var. 14 Mayıs'ta milletimiz yabancı basına da cevabını verdi. Batı "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Batı Türkiye'yi kontrol edemediği için çok rahatsız. 15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomik operasyonları tutmadı." dedi..Bakan Bilgin ayrıca EYT ve memur maaşlarına da değinirken "EYT ve asgari ücret dahil olmak üzere çok sayıda konuyu istikrar sayesinde çözdük. O yüzden rehavet olmamalı. Demokrasi içinde istikrar çok çok daha önemli." şeklinde konuştu.Memur maaşlarında yeni düzenlemeBilgin şunları da söyledi:
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türkiye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat bilgin, taşeron işçiler, eyt, asgari ücret
türkiye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat bilgin, taşeron işçiler, eyt, asgari ücret
Bakan Bilgin EYT, asgari ücret ve taşeron işçiler konularını değerlendirdi: Rehavet olmamalı
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Bakan Bilgin ayrıca EYT ve memur maaşlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "EYT ve asgari ücret dahil olmak üzere çok sayıda konuyu istikrar sayesinde çözdük. O yüzden rehavet olmamalı. Demokrasi içinde istikrar çok çok daha önemli." şeklinde konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de gündemi değerlendirdi.
Bakan Bilgin yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerini yorumlarken "Emperyalist güçler PKK/PYD üzerinden devletimize saldırıyorlar. Milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi kültümüzü ve geleneğimizi güçlendirmeyi seçti." ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin seçim sonuçlarının Batı ülkelerini rahatsız ettiğini söylerken "Cumhuriyet demokrasi ile güçlenir. Türkiye'de bugün Cumhuriyet daha güçlüdür. Türkiye'nin 1 trilyon doların eşiğine gelen ekonomik gücü var. 14 Mayıs'ta milletimiz yabancı basına da cevabını verdi. Batı "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Batı Türkiye'yi kontrol edemediği için çok rahatsız. 15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomik operasyonları tutmadı." dedi..
Bakan Bilgin ayrıca EYT ve memur maaşlarına da değinirken "EYT ve asgari ücret dahil olmak üzere çok sayıda konuyu istikrar sayesinde çözdük. O yüzden rehavet olmamalı. Demokrasi içinde istikrar çok çok daha önemli." şeklinde konuştu.
Memur maaşlarında yeni düzenleme
Bilgin şunları da söyledi:
"2 yılı aşkın süredir çok sorunlarla karşılaştık ama hepsini çözdük. EYT çok büyük bir sorundu. Önümüzde tamamlanmamış dosyalar var. Taşeron işçiler bunlardan biri. Şu an 100 bin civarı kalan bir grup var. Çalışmalarımız sürüyor bu konuda. Bu konuda planlamamız hazır. Memurlarla ilgili çok ciddi bir düzenleme yapacağız."