https://sputniknews.com.tr/20230524/bakan-bilgin-eyt-asgari-ucret-ve-taseron-isciler-konularini-degerlendirdi-rehavet-olmamali-1071486107.html

Bakan Bilgin EYT, asgari ücret ve taşeron işçiler konularını değerlendirdi: Rehavet olmamalı

Bakan Bilgin EYT, asgari ücret ve taşeron işçiler konularını değerlendirdi: Rehavet olmamalı

Bakan Bilgin ayrıca EYT ve memur maaşlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "EYT ve asgari ücret dahil olmak üzere çok sayıda konuyu istikrar sayesinde... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T07:21+0300

2023-05-24T07:21+0300

2023-05-24T07:21+0300

türkiye

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

vedat bilgin

taşeron işçiler

eyt

asgari ücret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050786053_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_916867aa5fa0f09ba7480c7eacf259fe.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de gündemi değerlendirdi.Bakan Bilgin yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerini yorumlarken "Emperyalist güçler PKK/PYD üzerinden devletimize saldırıyorlar. Milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi kültümüzü ve geleneğimizi güçlendirmeyi seçti." ifadelerini kullandı.Bakan Bilgin seçim sonuçlarının Batı ülkelerini rahatsız ettiğini söylerken "Cumhuriyet demokrasi ile güçlenir. Türkiye'de bugün Cumhuriyet daha güçlüdür. Türkiye'nin 1 trilyon doların eşiğine gelen ekonomik gücü var. 14 Mayıs'ta milletimiz yabancı basına da cevabını verdi. Batı "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Batı Türkiye'yi kontrol edemediği için çok rahatsız. 15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomik operasyonları tutmadı." dedi..Bakan Bilgin ayrıca EYT ve memur maaşlarına da değinirken "EYT ve asgari ücret dahil olmak üzere çok sayıda konuyu istikrar sayesinde çözdük. O yüzden rehavet olmamalı. Demokrasi içinde istikrar çok çok daha önemli." şeklinde konuştu.Memur maaşlarında yeni düzenlemeBilgin şunları da söyledi:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat bilgin, taşeron işçiler, eyt, asgari ücret