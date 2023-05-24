https://sputniknews.com.tr/20230524/aselsandan-176-milyon-dolarlik-yeni-is-sozlesmesi-1071498275.html
ASELSAN'dan 17.6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi
ASELSAN'dan 17.6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi
ASELSAN, BAYKAR Makina firmasıyla 17.6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi imzaladığını duyurdu. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T12:47+0300
2023-05-24T12:47+0300
2023-05-24T12:47+0300
savunma
aselsan
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ASELSAN yeni iş sözleşmesine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Açıklamada, "ASELSAN tarafından BAYKAR Makina firmasından 17 milyon 550 bin dolar tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş alınmıştır. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
aselsan
ASELSAN'dan 17.6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi
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ASELSAN, BAYKAR Makina firmasıyla 17.6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
ASELSAN yeni iş sözleşmesine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.
Açıklamada, "ASELSAN tarafından BAYKAR Makina firmasından 17 milyon 550 bin dolar tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş alınmıştır. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.