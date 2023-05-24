https://sputniknews.com.tr/20230524/aselsandan-176-milyon-dolarlik-yeni-is-sozlesmesi-1071498275.html

ASELSAN'dan 17.6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi

ASELSAN'dan 17.6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi

ASELSAN, BAYKAR Makina firmasıyla 17.6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi imzaladığını duyurdu. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T12:47+0300

2023-05-24T12:47+0300

2023-05-24T12:47+0300

savunma

aselsan

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ASELSAN yeni iş sözleşmesine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Açıklamada, "ASELSAN tarafından BAYKAR Makina firmasından 17 milyon 550 bin dolar tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş alınmıştır. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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