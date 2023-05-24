Araştırma: Martılar, insanları taklit ediyor

© Pixabayİngiltere’de Sussex Üniversitesi'nden araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, martıların yiyecek tüketimi konusunda insanları ‘taklit ettiği’ belirlendi.
1/5
© Pixabay
İngiltere’de Sussex Üniversitesi'nden araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, martıların yiyecek tüketimi konusunda insanları ‘taklit ettiği’ belirlendi.
© AA Brighton kentindeki martıları inceleyen araştırmacılar, martıların insanları izleyerek yiyecek seçimi yaptığını tespit etti.
2/5
© AA
Brighton kentindeki martıları inceleyen araştırmacılar, martıların insanları izleyerek yiyecek seçimi yaptığını tespit etti.
© AA Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Brighton sahiline cips paketi bırakan bilim insanları, martıların yiyeceklere yanaşmadığını belirledi. Ancak araştırmacılar söz konusu cipsleri yemeye başladığında, martıların paketlere yöneldiği görüldü.
3/5
© AA
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Brighton sahiline cips paketi bırakan bilim insanları, martıların yiyeceklere yanaşmadığını belirledi. Ancak araştırmacılar söz konusu cipsleri yemeye başladığında, martıların paketlere yöneldiği görüldü.
© AAÖnceki yıllarda yapılan araştırmalarda, martıların insanların dokunduğu yiyecekleri tercih ettiği kaydedilmişti.
4/5
© AA
Önceki yıllarda yapılan araştırmalarda, martıların insanların dokunduğu yiyecekleri tercih ettiği kaydedilmişti.
© AAExeter Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kuzey gümüş martılarının terk edilmiş yiyeceklere kıyasla insanların tuttuğunu gördükleri gıdaları gagalama olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit edilmişti.
5/5
© AA
Exeter Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kuzey gümüş martılarının terk edilmiş yiyeceklere kıyasla insanların tuttuğunu gördükleri gıdaları gagalama olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit edilmişti.