Araştırma: Martılar, insanları taklit ediyor

Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan odaklara mesaj veriyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş: Erdoğan ilk defa bir seçimi kazanamadı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Sandığa gitmeyen 8 milyon seçmenin 4 milyonu ikinci turda gidecek
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: Seçmen Amerika’ya değil Rusya’ya güveniyor, muhalefet bunu okuyamadı
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Montaj itirafı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Milliyetçi cephede neler oluyor?
18:34
90 dk
Z RAPORU
'Montaj' polemiği
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
12:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Hafta içi mesaisinde Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor
14:06
43 dk
ANLAT BANA
Buğday ve arpa fiyatları çiftçiyi düşündürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
G7 zirvesi ve Batı'nın Rusya-Çin politikaları
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230524/arastirma-martilar-insanlari-taklit-ediyor-1071512784.html
Araştırma: Martılar, insanları taklit ediyor
Araştırma: Martılar, insanları taklit ediyor
İngiltere’nin Brighton kentindeki martıları inceleyen bilim insanları, martıların insanları izleyerek yiyecek seçimi yaptığını tespit etti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T16:02+0300
2023-05-24T16:02+0300
martı
multimedya
brighton
ingiltere
yiyecek
araştırma
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071513198_0:48:1920:1128_1920x0_80_0_0_83565a5448195131af625e9d06836fd8.jpg
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071513198_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_c10cdf6ac100b33870e390b38c339f4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
martı, brighton, ingiltere, yiyecek, araştırma, fotoğraf, фото
martı, brighton, ingiltere, yiyecek, araştırma, fotoğraf, фото

Araştırma: Martılar, insanları taklit ediyor

16:02 24.05.2023
Abone olTelegram
İngiltere’nin Brighton kentindeki martıları inceleyen bilim insanları, martıların insanları izleyerek yiyecek seçimi yaptığını tespit etti.
© Pixabayİngiltere’de Sussex Üniversitesi'nden araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, martıların yiyecek tüketimi konusunda insanları ‘taklit ettiği’ belirlendi.
Araştırma: Martılar, insanları taklit ediyor - Sputnik Türkiye
1/5
© Pixabay
İngiltere’de Sussex Üniversitesi'nden araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, martıların yiyecek tüketimi konusunda insanları ‘taklit ettiği’ belirlendi.
© AA Brighton kentindeki martıları inceleyen araştırmacılar, martıların insanları izleyerek yiyecek seçimi yaptığını tespit etti.
Araştırma: Martılar, insanları taklit ediyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Brighton kentindeki martıları inceleyen araştırmacılar, martıların insanları izleyerek yiyecek seçimi yaptığını tespit etti.
© AA Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Brighton sahiline cips paketi bırakan bilim insanları, martıların yiyeceklere yanaşmadığını belirledi. Ancak araştırmacılar söz konusu cipsleri yemeye başladığında, martıların paketlere yöneldiği görüldü.
Araştırma: Martılar, insanları taklit ediyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Brighton sahiline cips paketi bırakan bilim insanları, martıların yiyeceklere yanaşmadığını belirledi. Ancak araştırmacılar söz konusu cipsleri yemeye başladığında, martıların paketlere yöneldiği görüldü.
© AAÖnceki yıllarda yapılan araştırmalarda, martıların insanların dokunduğu yiyecekleri tercih ettiği kaydedilmişti.
Araştırma: Martılar, insanları taklit ediyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Önceki yıllarda yapılan araştırmalarda, martıların insanların dokunduğu yiyecekleri tercih ettiği kaydedilmişti.
© AAExeter Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kuzey gümüş martılarının terk edilmiş yiyeceklere kıyasla insanların tuttuğunu gördükleri gıdaları gagalama olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit edilmişti.
Araştırma: Martılar, insanları taklit ediyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Exeter Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kuzey gümüş martılarının terk edilmiş yiyeceklere kıyasla insanların tuttuğunu gördükleri gıdaları gagalama olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit edilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала