Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi iki katına çıkarılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş: Erdoğan ilk defa bir seçimi kazanamadı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Sandığa gitmeyen 8 milyon seçmenin 4 milyonu ikinci turda gidecek
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: Seçmen Amerika’ya değil Rusya’ya güveniyor, muhalefet bunu okuyamadı
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Montaj itirafı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Milliyetçi cephede neler oluyor?
18:34
90 dk
Z RAPORU
'Montaj' polemiği
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
12:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Hafta içi mesaisinde Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor
14:06
43 dk
ANLAT BANA
Buğday ve arpa fiyatları çiftçiyi düşündürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
G7 zirvesi ve Batı'nın Rusya-Çin politikaları
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması
17:03
69 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230524/antalya-havalimaninda-yolcu-kapasitesi-iki-katina-cikarilacak-1071525168.html
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi iki katına çıkarılacak
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi iki katına çıkarılacak
Yerli ve yabancı milyonlarca insana hizmet veren Antalya Havalimanı'nda yeni yatırımlarla yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılacak. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T19:02+0300
2023-05-24T19:02+0300
yaşam
antalya
havalimanı
antalya havalimanı
kapasite
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102569/08/1025690808_0:64:1201:739_1920x0_80_0_0_a108ed7ffb0938311c64d69f7552eb88.jpg
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı, havalimanında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından gerçekleştirilen genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.DHMİ Antalya Havalimanı Baş Müdürü Durdali Şavkar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yazıcı, havalimanında iç ve dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılması, yeni taksi yolları, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı yatırımlarının devam ettiğini belirtti.Çalışmaların hızlı yürütüldüğünü aktaran Yazıcı, havalimanının en kısa sürede yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başlayacağını belirtti.Havalimanındaki yatırımların turizme de artı değer katacağını ifade eden Yazıcı, "Havalimanının kapasitesi, yapılacak yatırımlarla 2 katına çıkarılacak. Önümüzde yoğun bir sezon bizi bekliyor. Yatırım programlarını ve önlemlerimizi bu doğrultuda alıyoruz. Havalimanı, genişleyen kapasitesi ile daha fazla yolcuya hizmet verecek." ifadesini kullandı.Yazıcı, DHMİ'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla da Şavkar'ı kutladı.
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102569/08/1025690808_65:0:1134:802_1920x0_80_0_0_41f551c1c19eca581656282221930919.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, havalimanı, antalya havalimanı, kapasite
antalya, havalimanı, antalya havalimanı, kapasite

Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi iki katına çıkarılacak

19:02 24.05.2023
© Fotoğraf : DHAAntalya Havalimanı'ndaki THY uçakları
Antalya Havalimanı'ndaki THY uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Fotoğraf : DHA
Abone olTelegram
Yerli ve yabancı milyonlarca insana hizmet veren Antalya Havalimanı'nda yeni yatırımlarla yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılacak.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı, havalimanında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından gerçekleştirilen genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.
DHMİ Antalya Havalimanı Baş Müdürü Durdali Şavkar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yazıcı, havalimanında iç ve dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılması, yeni taksi yolları, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı yatırımlarının devam ettiğini belirtti.
Çalışmaların hızlı yürütüldüğünü aktaran Yazıcı, havalimanının en kısa sürede yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başlayacağını belirtti.
Havalimanındaki yatırımların turizme de artı değer katacağını ifade eden Yazıcı, "Havalimanının kapasitesi, yapılacak yatırımlarla 2 katına çıkarılacak. Önümüzde yoğun bir sezon bizi bekliyor. Yatırım programlarını ve önlemlerimizi bu doğrultuda alıyoruz. Havalimanı, genişleyen kapasitesi ile daha fazla yolcuya hizmet verecek." ifadesini kullandı.
Yazıcı, DHMİ'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla da Şavkar'ı kutladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала