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https://sputniknews.com.tr/20230524/ankarada-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1071483806.html
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da "STK Buluşması" ve "Hemşeri Dernekleri Buluşması" programları nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
stk
ankara emniyet müdürlüğü
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00'te Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'ndaki "STK Buluşması" ile 15.30'da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'ndaki "Hemşeri Dernekleri Buluşması" programlarına ilişkin alınacak tedbirler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.Bu kapsamda, ihtiyaç olması halinde, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'ndaki etkinliğe ilişkin saat 09.00'dan program sona erene kadar Şehit Mustafa Ercigez Caddesi'nin 329. Cadde ile 314. Sokak arasında kalan, 323. Cadde'nin 324. Cadde ile 318. Sokak arasında kalan, 318. Sokak'ın Şehit Mustafa Ercigez ile Çambaşı caddeleri arasında kalan, 324. Sokak'ın Şehit Mustafa Ercigez ile Çambaşı caddeleri arasında kalan, 303. Sokak'ın 314. Cadde ile 318. Sokak arasında kalan, 315. Sokak'ın 314. Cadde ile 318. Sokak arasında kalan, 1550. Sokak'ın Şehit Mustafa Ercigez Caddesi ile 1551. Sokak arasında kalan bölümleri ve buralara açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda alınacak emniyet tedbirleri kapsamında ise saat 12.00'den itibaren program sona erene kadar 976. Sokak'ın 937. ve 974. sokaklar arasında kalan, 993. Sokak'ın 976. ve 992. sokaklar arasında kalan, 990. Sokak'ın 976. ve 991. sokaklar arasında kalan bölümleri, 989. Sokak'ın tamamı, 991. Sokak'ın 994. ve 990. sokaklar arasında kalan bölümleri ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı ihtiyaç olması halinde çift yönlü trafiğe kapalı olacak.​​​​​​​
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ankara, stk, ankara emniyet müdürlüğü
ankara, stk, ankara emniyet müdürlüğü

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

01:39 24.05.2023
© AAAnkara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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Ankara'da "STK Buluşması" ve "Hemşeri Dernekleri Buluşması" programları nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00'te Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'ndaki "STK Buluşması" ile 15.30'da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'ndaki "Hemşeri Dernekleri Buluşması" programlarına ilişkin alınacak tedbirler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
Bu kapsamda, ihtiyaç olması halinde, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'ndaki etkinliğe ilişkin saat 09.00'dan program sona erene kadar Şehit Mustafa Ercigez Caddesi'nin 329. Cadde ile 314. Sokak arasında kalan, 323. Cadde'nin 324. Cadde ile 318. Sokak arasında kalan, 318. Sokak'ın Şehit Mustafa Ercigez ile Çambaşı caddeleri arasında kalan, 324. Sokak'ın Şehit Mustafa Ercigez ile Çambaşı caddeleri arasında kalan, 303. Sokak'ın 314. Cadde ile 318. Sokak arasında kalan, 315. Sokak'ın 314. Cadde ile 318. Sokak arasında kalan, 1550. Sokak'ın Şehit Mustafa Ercigez Caddesi ile 1551. Sokak arasında kalan bölümleri ve buralara açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda alınacak emniyet tedbirleri kapsamında ise saat 12.00'den itibaren program sona erene kadar 976. Sokak'ın 937. ve 974. sokaklar arasında kalan, 993. Sokak'ın 976. ve 992. sokaklar arasında kalan, 990. Sokak'ın 976. ve 991. sokaklar arasında kalan bölümleri, 989. Sokak'ın tamamı, 991. Sokak'ın 994. ve 990. sokaklar arasında kalan bölümleri ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı ihtiyaç olması halinde çift yönlü trafiğe kapalı olacak.​​​​​​​
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