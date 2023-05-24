https://sputniknews.com.tr/20230524/altun-teror-orgutlerine-umut-vadeden-bir-muhalefet-cizgisinin-var-oldugunu-uzulerek-gorduk-1071491797.html

Altun: Terör örgütlerine umut vadeden bir muhalefet çizgisinin var olduğunu üzülerek gördük

Altun: Terör örgütlerine umut vadeden bir muhalefet çizgisinin var olduğunu üzülerek gördük

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin terörle mücadeleden taviz vermeyeceğini belirterek, “Ancak belirtmek zorundayım ki bulunduğumuz süreçlerde, malum... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T11:29+0300

2023-05-24T11:29+0300

2023-05-24T11:29+0300

2023 türkiye seçimleri

fahrettin altun

seçim

terör

muhalefet

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlığın konferans salonunda düzenlenen 'Büyük Türkiye Vizyonu Paneli'ne katıldı. Altun, burada yaptığı konuşmada, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile ilerleyen yılları sürdürülebilirliğin, başarının, güvenin, istikrarın, üretimin, verimliliğin, gücün, dijitalin, iletişimin, bilimin, kalkınmanın, barışın, değerlerin, haklının, şefkatin, istiklalin, istikbalin ve gençlerin yüzyılı yapma gayreti içinde olduklarını aktararak, “Bu yeni yüzyılı geçmişin deneyimlerini bugünün imkan ve kabiliyetleriyle birleştirdiğimiz, geleceğin fırsat ve meydan okumalarını öngörerek ilerlediğimiz bir yeni şahlanış ve yükseliş yüzyılı olarak görüyoruz. 2023 yılıyla birlikte ivme kazanacak olan ‘Büyük Türkiye’ vizyonumuz, Cumhurbaşkanımızın da defaatle ifade ettiği üzere Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonlarının inşasına giden yolun başlangıcını oluşturmaktadır. Bu bakımından da özel bir öneme haizdir” diye konuştu.Türkiye’nin son 20 yılda eğitimden sağlığa, ulaştırmadan turizme, enerjiden sanayiye, ekonomiden dış politikaya, savunma sanayiinden terörle mücadeleye bütün alanlarda ciddi atılımlar, önemli gelişmeler kaydettiğini öne süren Altun, “Bu dönemde siyasal istikrarımızı, ekonomik potansiyelimizi, toplumsal refahımızı ve milli güvenliğimizi tahkim etme noktasında çok önemli kazanımlar elde ettik” dedi.'Ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı faydaları ilk dönemde bile çok bariz şekilde geçtiğimiz 5 yılda görmüştür, yaşamıştır'Altun, 'yapılan atılımlardan en önemlisinin' Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu belirterek, “Bu adımla Türkiye’nin idari sistemindeki kronik sorunları çözüme kavuşturulmuş, koalisyon dönemlerinin sıkıntılarının bertaraf edildiği bir yapı kurulmuş, siyasal ve ekonomik istikrar güçlenmiş, kamu yönetimine hız ve eşgüdüm kazandırılmıştır. Ülkemizin geleceği adına çok önemli olan bu adımın mimarı hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı faydaları ilk dönemde bile çok bariz şekilde geçtiğimiz 5 yılda görmüştür, yaşamıştır” ifadelerini kullandı.'PKK ve onun Suriye’deki uzantısı PYD/YPG ile DEAŞ ve FETÖ ile mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz'Türkiye’nin son 20 yılda vesayet odaklarını bertaraf ederek demokrasiyi güçlendirdiğini, terör örgütleriyle mücadele ederek milli güvenliğini daha sağlam şekilde tahkim ettiğini savunan Altun, “İçte ve dışta ülkemizi hedef alan tehditleri bertaraf ederken, PKK ve onun Suriye’deki uzantısı PYD/YPG ile DEAŞ ve FETÖ ile mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Bu terör örgütleri tamamen tarihin çöp sepetine atılana kadar da mücadelemizi kararlılıkla güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla terörle mücadelede bir konsept değişikliğine giderek, terörü kaynağında kurutma stratejisi kararlılıkla uygulandı ve bu strateji ile birlikte terörle mücadelede tarihi başarılara imza atıldı” değerlendirmesini yaptı.'Bu millet, terör örgütlerinin kendisine destek açıkladığı bir cumhurbaşkanı adayına da şahit oldu'Türkiye’nin terörle mücadeleden taviz vermeyeceğini ifade eden Altun, “Ancak belirtmek zorundayım ki bulunduğumuz süreçlerde, malum seçim sürecinin içindeyiz. Bu seçim süreçlerinde terör örgütlerine umut vadeden bir muhalefet çizgisinin var olduğunu üzülerek gördük. Maalesef bu millet, terör örgütlerinin kendisine destek açıkladığı bir cumhurbaşkanı adayına da şahit oldu” dedi.İletişim Başkanı, konuşmasına şöyle devam etti:

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fahrettin altun, seçim, terör, muhalefet