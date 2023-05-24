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'Almanya’da ırkçılık var' diyen Türk işinden oldu
'Almanya’da ırkçılık var' diyen Türk işinden oldu
Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Polis Yüksek Okulu’nda 'kültürlerarası yetkinlik' dersleri veren Bahar Aslan, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T20:19+0300
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almanya
irkçı
dünya
polis
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Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Polis Yüksek Okulu’nda “kültürlerarası yetkinlik" dersleri veren Bahar Aslan, sosyal medya hesabında bazı polislerin yabancılara karşı uyguladığı şiddeti dile getirince işten çıkarıldı.Aslan’ın “Almanya'da aşırı sağcı polislerin göçmenlere yönelik ırkçı motifli kontroller yapılıyor. Ben ve arkadaşlarım bir polis kontrolüne yakalandığımızda kalp çarpıntısı yaşıyoruz. Çünkü güvenlik makamları içindeki tüm kahverengi pislikler bizi korkutuyor. Bu sadece benim değil, bu ülkedeki pek çok insanın gerçeği" ifadelerinin ardından görevden alındı.Aslan’ın söz konusu açıklamasının ardından Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada, Aslan’ın iş anlaşmasının uzatılmayacağı bildirilerek, “Öğretim görevlisinin mevcut açıklamaları nedeniyle hem müstakbel polis memurlarına hem de gelecekteki idari memurlara demokrasi, hoşgörü ve tarafsızlıkla ilgili önyargısız, sağlam temellere dayanan bir görüş aktarmak için uygun olmadığı” ifadelerine yer verildi.Arslan’a çok sayıda destek geldiBahar Aslan’ın iş akdinin tek taraflı olarak feshedilmesi Almanya’da tartışmalara neden oldu. Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu da Aslan’a destek vererek, “Bir öğretim görevlisini görevden alanlar Almanya'daki ırkçılık sorununun bir parçasıdır" dedi.Desteğin yanı sıra Aslan’ı hedef alan açıklamalar da ülke gündeminde yer aldı. NRW Polis Sendikası (GdP) Başkanı Michael Mertens ise “Yapılan açıklamaların iş hukuku çerçevesinde kontrol edilmesi gerekir. Bu tür kamu açıklamaları yapan herkes toplumu bölmek istiyor. Yapıcı tartışma evet ama böyle değil” açıklamasını yaptı.
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almanya, irkçı, polis
almanya, irkçı, polis

'Almanya’da ırkçılık var' diyen Türk işinden oldu

20:19 24.05.2023 (güncellendi: 20:24 24.05.2023)
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLAlmanya'da neo naziler
Almanya'da neo naziler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Polis Yüksek Okulu’nda 'kültürlerarası yetkinlik' dersleri veren Bahar Aslan, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle işten çıkarıldı.
Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Polis Yüksek Okulu’nda “kültürlerarası yetkinlik" dersleri veren Bahar Aslan, sosyal medya hesabında bazı polislerin yabancılara karşı uyguladığı şiddeti dile getirince işten çıkarıldı.
Aslan’ın “Almanya'da aşırı sağcı polislerin göçmenlere yönelik ırkçı motifli kontroller yapılıyor. Ben ve arkadaşlarım bir polis kontrolüne yakalandığımızda kalp çarpıntısı yaşıyoruz. Çünkü güvenlik makamları içindeki tüm kahverengi pislikler bizi korkutuyor. Bu sadece benim değil, bu ülkedeki pek çok insanın gerçeği" ifadelerinin ardından görevden alındı.
Aslan’ın söz konusu açıklamasının ardından Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada, Aslan’ın iş anlaşmasının uzatılmayacağı bildirilerek, “Öğretim görevlisinin mevcut açıklamaları nedeniyle hem müstakbel polis memurlarına hem de gelecekteki idari memurlara demokrasi, hoşgörü ve tarafsızlıkla ilgili önyargısız, sağlam temellere dayanan bir görüş aktarmak için uygun olmadığı” ifadelerine yer verildi.

Arslan’a çok sayıda destek geldi

Bahar Aslan’ın iş akdinin tek taraflı olarak feshedilmesi Almanya’da tartışmalara neden oldu. Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu da Aslan’a destek vererek, “Bir öğretim görevlisini görevden alanlar Almanya'daki ırkçılık sorununun bir parçasıdır" dedi.
Desteğin yanı sıra Aslan’ı hedef alan açıklamalar da ülke gündeminde yer aldı. NRW Polis Sendikası (GdP) Başkanı Michael Mertens ise “Yapılan açıklamaların iş hukuku çerçevesinde kontrol edilmesi gerekir. Bu tür kamu açıklamaları yapan herkes toplumu bölmek istiyor. Yapıcı tartışma evet ama böyle değil” açıklamasını yaptı.
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