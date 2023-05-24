Akşener: Sayın Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına, haram yemeyeceğine eminim

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş: Erdoğan ilk defa bir seçimi kazanamadı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Sandığa gitmeyen 8 milyon seçmenin 4 milyonu ikinci turda gidecek
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: Seçmen Amerika’ya değil Rusya’ya güveniyor, muhalefet bunu okuyamadı
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Montaj itirafı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Milliyetçi cephede neler oluyor?
18:34
90 dk
Z RAPORU
'Montaj' polemiği
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ümit Özdağ, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
12:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Hafta içi mesaisinde Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivasspor
14:06
43 dk
ANLAT BANA
Buğday ve arpa fiyatları çiftçiyi düşündürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
G7 zirvesi ve Batı'nın Rusya-Çin politikaları
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/aksener-sayin-kilicdaroglunun-kul-hakkina-el-uzatmayacagina-haram-yemeyecegine-eminim--1071519766.html
Akşener: Sayın Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına, haram yemeyeceğine eminim
Akşener: Sayın Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına, haram yemeyeceğine eminim
Esenler'de vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi. Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun kul... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T17:31+0300
2023-05-24T17:31+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
iyi parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071463036_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6b2e43ddbcb6312bc7c78108f6664f97.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nda destek istemek için Esenler'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşa seslenen Akşener, "Pazar günü bir seçime gidiyoruz. Bu seçim 2. tura kalan ve aradaki farkın, yani Millet İttifakı bileşenlerinin, Sayın Kılıçdaroğlu için ikna etmesi gereken seçmen sayısı 2 buçuk milyon. Yani büyük bir rakam değil. Sandığa gitmemiş insanların bir bölümünü ikna edeceğiz" diye konuştu.Akşener, "Gençler, analarınız, teyzeleriniz, amcalarınız, dayılarınız, yengeleriniz, enişteleriniz, babaanneleriniz, dedelerinizi ikna edeceksiniz. Her şeyi ortaya koyacaksınız ve Kemal Bey'e oy isteyeceksiniz. Hepi topu 2 buçuk milyon. Bu bir referandum gibi olacak. 0-0 başlanıyor ve pazar günü bu seçimi alacağız. Çünkü, mesele Sayın Erdoğan meselesi değil. Mesele, gerçekten bu sistem meselesi. 82 puan almış oğlun ya da kızın bu sistem nedeniyle mülakatta elenip komşunun 54 puan almış oğlu veya kızı atanıyorsa burada bir problem var demektir. Kaymakamların, belediye başkanlarının, rektörlerin, valilerin ve dekanların özel kalemine bir aylığına bir genç konulup bir ay sonra Türkiye'nin en prestijli makamlarına bu gençler atanıyorsa bu sistemde sorun var demektir. Gencecik çocuklar parasını tahmin edemeyeceğimiz pahalılıkta arabalara biniyor; buna karşılık senin çocukların iş bulamadan açlık sınırında yaşıyorsa bu sistemde bir problem var demektir" ifadelerini kullandı.Akşener, "Bu sistemin değişmesi için, hukukun üstünlüğü için, insanların birbiriyle kavgasının önüne geçmek için bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na hep birlikte bir oyumuzu vereceğiz. Bu sistemi değiştireceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına, haram yemeyeceğine eminim ve kefilim. Hem FETÖ, hem PKK hem Hizbullah gibi örgütlere 'terör örgütü' diyor, diyoruz. Masaya oturmayacağından eminim. Bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin rahat nefes alması için, bir oyunuzu mutlaka sandığa gidip ailenizle birlikte Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermenizi sizden rica ediyorum. Aksi takdirde iftiralara, ayrımcılığa, şeffaflığın olmadığı kayırmacılığa, hırsızlığa, çalmaya, çaldırmaya devam edilir. Dolayısıyla da eziyeti çeken biz oluruz" şeklinde konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071463036_0:0:2689:2017_1920x0_80_0_0_df64d6ef9cf0fec02d1c5f36fad93e11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti

Akşener: Sayın Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına, haram yemeyeceğine eminim

17:31 24.05.2023
© AAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Esenler'de vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi. Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına, haram yemeyeceğine eminim ve kefilim. Hem FETÖ, hem PKK, hem Hizbullah gibi örgütlere 'terör örgütü' diyor, diyoruz. Masaya oturmayacağından eminim" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nda destek istemek için Esenler'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşa seslenen Akşener, "Pazar günü bir seçime gidiyoruz. Bu seçim 2. tura kalan ve aradaki farkın, yani Millet İttifakı bileşenlerinin, Sayın Kılıçdaroğlu için ikna etmesi gereken seçmen sayısı 2 buçuk milyon. Yani büyük bir rakam değil. Sandığa gitmemiş insanların bir bölümünü ikna edeceğiz" diye konuştu.
Akşener, "Gençler, analarınız, teyzeleriniz, amcalarınız, dayılarınız, yengeleriniz, enişteleriniz, babaanneleriniz, dedelerinizi ikna edeceksiniz. Her şeyi ortaya koyacaksınız ve Kemal Bey'e oy isteyeceksiniz. Hepi topu 2 buçuk milyon. Bu bir referandum gibi olacak. 0-0 başlanıyor ve pazar günü bu seçimi alacağız. Çünkü, mesele Sayın Erdoğan meselesi değil. Mesele, gerçekten bu sistem meselesi. 82 puan almış oğlun ya da kızın bu sistem nedeniyle mülakatta elenip komşunun 54 puan almış oğlu veya kızı atanıyorsa burada bir problem var demektir. Kaymakamların, belediye başkanlarının, rektörlerin, valilerin ve dekanların özel kalemine bir aylığına bir genç konulup bir ay sonra Türkiye'nin en prestijli makamlarına bu gençler atanıyorsa bu sistemde sorun var demektir. Gencecik çocuklar parasını tahmin edemeyeceğimiz pahalılıkta arabalara biniyor; buna karşılık senin çocukların iş bulamadan açlık sınırında yaşıyorsa bu sistemde bir problem var demektir" ifadelerini kullandı.
Akşener, "Bu sistemin değişmesi için, hukukun üstünlüğü için, insanların birbiriyle kavgasının önüne geçmek için bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na hep birlikte bir oyumuzu vereceğiz. Bu sistemi değiştireceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına, haram yemeyeceğine eminim ve kefilim. Hem FETÖ, hem PKK hem Hizbullah gibi örgütlere 'terör örgütü' diyor, diyoruz. Masaya oturmayacağından eminim. Bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin rahat nefes alması için, bir oyunuzu mutlaka sandığa gidip ailenizle birlikte Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermenizi sizden rica ediyorum. Aksi takdirde iftiralara, ayrımcılığa, şeffaflığın olmadığı kayırmacılığa, hırsızlığa, çalmaya, çaldırmaya devam edilir. Dolayısıyla da eziyeti çeken biz oluruz" şeklinde konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала