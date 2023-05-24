https://sputniknews.com.tr/20230524/aksener-kilicdaroglu-ozdaga-gorevlendirmeyi-yapmissa-chp-genel-baskani-olarak-verdigi-bir-karardir-1071517447.html

Akşener: Kılıçdaroğlu Özdağ'a görevlendirmeyi yapmışsa CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır

Akşener: Kılıçdaroğlu Özdağ'a görevlendirmeyi yapmışsa CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T16:40+0300

2023-05-24T16:40+0300

2023-05-24T16:40+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

iyi parti

kemal kılıçdaroğlu

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Zeytinburnu'nda bir kafede gençlerle sohbet eden Akşener, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmasıyla ilgili soru üzerine Akşener, ittifaktaki diğer partilerin ne düşündüğü ile ilgili bilgi ve fikrinin olmadığını söyledi.Meral Akşener, çarşamba günü toplantı yaptıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'na, İnce, Özdağ ve Oğan ile ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tutum almak konusunda yetki verdik. Dolayısıyla o yetki çerçevesi içinde yaptığı görüşmelerin sonunda bir noktaya gelindi. Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ, Millet İttifakı'nın içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.Toplam 7 maddelik mutabakatta CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı sıfatıyla da Özdağ'ın imzasının olduğunu dile getiren Akşener, "O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. Ama iki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandı. Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var. Onlarla ters düşen de bir madde yok onun içinde. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yetkisi vardı. O yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.Akşener, Özdağ’ın "İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri ülkeden göndereceğine" yönelik ifadeleriyle ilgili soruyu yanıtlarken de şunları kaydetti:'Edirne'den asker getirmenin anlamı yok'İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, kendisinin dile getirdiği "güney ordusu" konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin ise "Kazandığımız zaman kendisine söylerim. Ama Sayın Akar böyle bir sert tepki göstermek yerine keşke arasaydı. Birincisi bu. İkincisi Sayın Akar'ın hep yetkili ve etkili makamlarda olduğu süre içerisinde Türkiye'de müessese kalmadı kardeşim. Yani o müesseseler yıkılırken Sayın Akar böyle bir tepki gösterseydi o zaman tutarlılık olurdu. Dolayısıyla çok abes bir açıklama olmuş." değerlendirmesini yaptı.Akşener, Zeytinburnu programının ardından partisinin Esenler İlçe Seçim Merkezi'ni ziyaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20230524/zafer-partisi-lideri-ozdagdan-bakanlik-aciklamasi-icisleri-bakanligini-isterim-1071516692.html

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meral akşener, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu