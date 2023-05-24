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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/ak-parti-istanbul-il-baskani-kabaktepeden-sandik-cagrisi-1071509951.html
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den sandık çağrısı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den sandık çağrısı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimi için sandık çağrısında bulundu. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T14:47+0300
2023-05-24T14:47+0300
2023 türkiye seçimleri
osman nuri kabaktepe
ak parti
seçim
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi hakkında seçmenlere çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda Kabaktepe, "Değerli İstanbullular; Allah’a hamd olsun ki milletçe 14 Mayıs seçimlerini hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeden barış ve huzur içerisinde gerçekleştirmeyi hep beraber başardık. Seçim akşamı muhalefetin yalan ve tutarsız beyanlarına, milletimizi kandırma girişimlerine rağmen milletimiz tam bir vakar ve sükunetle 14 Mayıs’ı demokrasi şöleni olarak ardında bıraktı" dedi.AK Parti İstanbul İl Başkanı açıklamasının devamında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230508/ak-parti-istanbul-il-baskani-kabaktepeden-millet-ittifakina-berberli-gonderme-1070805620.html
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osman nuri kabaktepe, ak parti, seçim
osman nuri kabaktepe, ak parti, seçim

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den sandık çağrısı

14:47 24.05.2023
© İHAOsman Nuri Kabaktepe
Osman Nuri Kabaktepe - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© İHA
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimi için sandık çağrısında bulundu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi hakkında seçmenlere çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda Kabaktepe, "Değerli İstanbullular; Allah’a hamd olsun ki milletçe 14 Mayıs seçimlerini hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeden barış ve huzur içerisinde gerçekleştirmeyi hep beraber başardık. Seçim akşamı muhalefetin yalan ve tutarsız beyanlarına, milletimizi kandırma girişimlerine rağmen milletimiz tam bir vakar ve sükunetle 14 Mayıs’ı demokrasi şöleni olarak ardında bıraktı" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Milletimiz, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan desteğini ve güvenini en üst perdeden ilan ederek seçimlerin ikinci tur ile neticelenmesi noktasında bir karar ortaya koydu.Milletimizin bu tercihi bütün siyasi çekişmelerden bağımsız olarak bizler için çok kıymetlidir. Zira seçimler geçici, milletimizin varlığı baki olandır. Bu karar doğrultusunda 28 Mayıs’ta iki rakibin yarışacağı bir seçime doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Her seçim bir yarıştır ve her yarış düşmanlığı değil rekabeti barındırır. Rakip olmak düşman olmayı gerektirmediği gibi, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı bir tavrı da gerekli kılmaz. Milletimizin her zaman olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerini de büyük bir olgunluk ve sükûnetle geçireceğine olan inancım tamdır. Seçimi kazanma umudu günden güne azalan muhalefetin milletimizi gererek, suni gündemler üzerinden kaos çıkarma girişimlerine girerek yanlış yaptıklarına ne yazık ki şahitlik ediyoruz. Bizler sağcısı ile solcusu ile milliyetçisi ile hep birlikte Türkiye olmayı başarmış ve hep birlikte geleceğe yürüyen bir milletiz. Seçimler gelip geçer, seçimler kazanılır ve kaybedilir ancak seçimin rekabet ortamını gerginlik ortamına çevirme girişiminde bulunanları milletimiz de tarihte asla ama asla unutmaz. Bu yüzden bulundukları konum itibari ile seçmeni etkileme gücü olan muhalefet aktörlerini gerilimden uzak durmaya ve gerilimi tırmandırıcı manipülatif hareketlere tevessül etmemeye davet ediyorum. Seçmenlerimizin tamamını ayrım yapmaksızın sandığa ve demokrasiye çağırıyorum. Bütün bileşenleri ile ülkemizin her ferdini karar vermeye ve ülke yönetimine katkı sunmaya davet ediyorum. Unutmayınız ki milletimizin selameti, seçmenimizin güvenliği, seçimde görev alan kardeşlerimizin görevlerini sağlıklı şekilde yerine getirmesi ve hiçbir vatandaşımızın olumsuzluk yaşamaması her şeyin ve her kazancın üzerindedir."
Osman Nuri Kabaktepe - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Millet İttifakı'na 'berberli' gönderme
8 Mayıs, 23:43
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