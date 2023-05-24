https://sputniknews.com.tr/20230524/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-bu-secim-turkiyenin-100-yilini-belirleyecek-secim-olacak-1071535444.html

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu seçim Türkiye’nin 100 yılını belirleyecek seçim olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu seçim Türkiye’nin 100 yılını belirleyecek seçim olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Mayıs'taki seçimin sadece gelecek 5 yılın yöneticisini belirleyecek bir seçim olmanın ötesinde, Türkiye'nin 100... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T22:59+0300

2023-05-24T22:59+0300

2023-05-24T22:59+0300

2023 türkiye seçimleri

numan kurtulmuş

seçim

ak parti

recep tayyip erdoğan

muhalefet

avrupa

fetö

tbmm

cumhur ittifakı

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pendik’te STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. 28 Mayıs'taki seçimin sadece gelecek 5 yılın yöneticisini belirleyecek bir seçim olmanın ötesinde Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılını belirleyecek bir seçim olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu seçimde hem içeride hem dışarıda, cümle alem bir araya gelip, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı artık bu seçimde indireceğiz, onun yerine başka bir yönetim gelecek' diyorlar” ifadelerini kullandı.Muhalefetin geçtiğimiz kampanya dönemi söylemlerine değinen Kurtulmuş, “Neler söylediklerini biliyorsunuz. 'Cezaevinin duvarlarını yıkacağız. Tutsakları serbest bırakacağız' diyeni mi ararsınız, 'KHK'lıları yani FETÖ'cüleri işlerine iade edeceğiz' diyeni mi ararsınız, 'Türkiye'de bir şekilde özerk bölgeler oluşturacağız, Avrupa özerklik şartını kabul edeceğiz' diyeni mi ararsınız. Bunların yurt içindeki korosu yetmedi, yurt dışından da özellikle seçime iki hafta kala dünyanın önemli dergilerinin kapakları Türkiye seçimlerine ayrıldı. Çok açıktan, hiç gizleme gereği de duymadan. Hatta birtakım psikolojik harekat öğeleri içeren kapaklar yaptılar. Söyledikleri şu, 'Güçlü bir Türkiye olması Batı’nın menfaatlerini zedeler. Onun için Tayyip Erdoğan’ı indirin.' Milletimizin olağan üstü feraseti var. Bunları izledi ve 14 mayıs seçimlerinde bütün dünyanın koro halinde dile getirdiği temennilerin hepsini elinin tersiyle iterek Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktı” dedi.'Mesele istedikleri gibi olmuyor, bu sefer milliyetçilik kartına, Türkçülük tarzıyla oynamaya kalktılar'Halkın, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı TBMM’yi yönetecek birinci ittifak olarak meclise gönderdiğini ifade eden Kurtulmuş, bu sonuçla muhalefetin parlamenter sistem söylemini 2028’e kadar artık kullanamayacağını dile getirdi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:'Bir tane ağaç göstersin bu memlekette diktiği, bir tane eser göstersin'İkinci tur için rehavet uyarısında bulunan Kurtulmuş, çok çalışıp malzeme üretmeye çalışanlara fırsat vermeyecek şekilde tarih yazarak sandıklardan çıkacaklarını dile getirdi. İkinci turda milletin Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki farkı gayet güzel ayırt edip Erdoğan’a çok daha güçlü destek vererek 28 Mayıs akşamı 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden göreve getireceğini ifade eden Kurtulmuş, şunları aktardı:Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, "Pendik‘ten çok güçlü bir destekle birlikte inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden devlet başkanı yapmanın planını yol haritasını belirlemiş olacağız. Bu noktada ben sizden dualarınızı istirham ediyorum. Ve b u nedenle mutlaka ve mutlaka sandığa gitmeliyiz” dedi

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numan kurtulmuş, seçim, ak parti, recep tayyip erdoğan, muhalefet, avrupa, fetö, tbmm, cumhur ittifakı, suriye