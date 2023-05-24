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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-bu-secim-turkiyenin-100-yilini-belirleyecek-secim-olacak-1071535444.html
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu seçim Türkiye’nin 100 yılını belirleyecek seçim olacak
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu seçim Türkiye’nin 100 yılını belirleyecek seçim olacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Mayıs'taki seçimin sadece gelecek 5 yılın yöneticisini belirleyecek bir seçim olmanın ötesinde, Türkiye'nin 100... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T22:59+0300
2023-05-24T22:59+0300
2023 türkiye seçimleri
numan kurtulmuş
seçim
ak parti
recep tayyip erdoğan
muhalefet
avrupa
fetö
tbmm
cumhur ittifakı
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pendik’te STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. 28 Mayıs'taki seçimin sadece gelecek 5 yılın yöneticisini belirleyecek bir seçim olmanın ötesinde Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılını belirleyecek bir seçim olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu seçimde hem içeride hem dışarıda, cümle alem bir araya gelip, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı artık bu seçimde indireceğiz, onun yerine başka bir yönetim gelecek' diyorlar” ifadelerini kullandı.Muhalefetin geçtiğimiz kampanya dönemi söylemlerine değinen Kurtulmuş, “Neler söylediklerini biliyorsunuz. 'Cezaevinin duvarlarını yıkacağız. Tutsakları serbest bırakacağız' diyeni mi ararsınız, 'KHK'lıları yani FETÖ'cüleri işlerine iade edeceğiz' diyeni mi ararsınız, 'Türkiye'de bir şekilde özerk bölgeler oluşturacağız, Avrupa özerklik şartını kabul edeceğiz' diyeni mi ararsınız. Bunların yurt içindeki korosu yetmedi, yurt dışından da özellikle seçime iki hafta kala dünyanın önemli dergilerinin kapakları Türkiye seçimlerine ayrıldı. Çok açıktan, hiç gizleme gereği de duymadan. Hatta birtakım psikolojik harekat öğeleri içeren kapaklar yaptılar. Söyledikleri şu, 'Güçlü bir Türkiye olması Batı’nın menfaatlerini zedeler. Onun için Tayyip Erdoğan’ı indirin.' Milletimizin olağan üstü feraseti var. Bunları izledi ve 14 mayıs seçimlerinde bütün dünyanın koro halinde dile getirdiği temennilerin hepsini elinin tersiyle iterek Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktı” dedi.'Mesele istedikleri gibi olmuyor, bu sefer milliyetçilik kartına, Türkçülük tarzıyla oynamaya kalktılar'Halkın, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı TBMM’yi yönetecek birinci ittifak olarak meclise gönderdiğini ifade eden Kurtulmuş, bu sonuçla muhalefetin parlamenter sistem söylemini 2028’e kadar artık kullanamayacağını dile getirdi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:'Bir tane ağaç göstersin bu memlekette diktiği, bir tane eser göstersin'İkinci tur için rehavet uyarısında bulunan Kurtulmuş, çok çalışıp malzeme üretmeye çalışanlara fırsat vermeyecek şekilde tarih yazarak sandıklardan çıkacaklarını dile getirdi. İkinci turda milletin Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki farkı gayet güzel ayırt edip Erdoğan’a çok daha güçlü destek vererek 28 Mayıs akşamı 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden göreve getireceğini ifade eden Kurtulmuş, şunları aktardı:Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, "Pendik‘ten çok güçlü bir destekle birlikte inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden devlet başkanı yapmanın planını yol haritasını belirlemiş olacağız. Bu noktada ben sizden dualarınızı istirham ediyorum. Ve b u nedenle mutlaka ve mutlaka sandığa gitmeliyiz” dedi
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numan kurtulmuş, seçim, ak parti, recep tayyip erdoğan, muhalefet, avrupa, fetö, tbmm, cumhur ittifakı, suriye
numan kurtulmuş, seçim, ak parti, recep tayyip erdoğan, muhalefet, avrupa, fetö, tbmm, cumhur ittifakı, suriye

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu seçim Türkiye’nin 100 yılını belirleyecek seçim olacak

22:59 24.05.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - HALİT ARSLANAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - HALİT ARSLAN
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Mayıs'taki seçimin sadece gelecek 5 yılın yöneticisini belirleyecek bir seçim olmanın ötesinde, Türkiye'nin 100 yılını belirleyecek bir seçim olduğunu kaydetti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pendik’te STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
28 Mayıs'taki seçimin sadece gelecek 5 yılın yöneticisini belirleyecek bir seçim olmanın ötesinde Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılını belirleyecek bir seçim olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu seçimde hem içeride hem dışarıda, cümle alem bir araya gelip, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı artık bu seçimde indireceğiz, onun yerine başka bir yönetim gelecek' diyorlar” ifadelerini kullandı.
Muhalefetin geçtiğimiz kampanya dönemi söylemlerine değinen Kurtulmuş, “Neler söylediklerini biliyorsunuz. 'Cezaevinin duvarlarını yıkacağız. Tutsakları serbest bırakacağız' diyeni mi ararsınız, 'KHK'lıları yani FETÖ'cüleri işlerine iade edeceğiz' diyeni mi ararsınız, 'Türkiye'de bir şekilde özerk bölgeler oluşturacağız, Avrupa özerklik şartını kabul edeceğiz' diyeni mi ararsınız. Bunların yurt içindeki korosu yetmedi, yurt dışından da özellikle seçime iki hafta kala dünyanın önemli dergilerinin kapakları Türkiye seçimlerine ayrıldı. Çok açıktan, hiç gizleme gereği de duymadan. Hatta birtakım psikolojik harekat öğeleri içeren kapaklar yaptılar. Söyledikleri şu, 'Güçlü bir Türkiye olması Batı’nın menfaatlerini zedeler. Onun için Tayyip Erdoğan’ı indirin.' Milletimizin olağan üstü feraseti var. Bunları izledi ve 14 mayıs seçimlerinde bütün dünyanın koro halinde dile getirdiği temennilerin hepsini elinin tersiyle iterek Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktı” dedi.

'Mesele istedikleri gibi olmuyor, bu sefer milliyetçilik kartına, Türkçülük tarzıyla oynamaya kalktılar'

Halkın, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı TBMM’yi yönetecek birinci ittifak olarak meclise gönderdiğini ifade eden Kurtulmuş, bu sonuçla muhalefetin parlamenter sistem söylemini 2028’e kadar artık kullanamayacağını dile getirdi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Bir taraftan ilk turun kampanyası boyunca Kandil'den, Avrupa’dan Kongra-Gel’den 'Kılıçdaroğlu’na destek oluyoruz' diye açıkça mesaj gelecek. Hatta HDP'nin siyasi aktörleri açıkça kalkıp söyleyecekler, 'Kapalı kapılar ardında, ne pazarlık yaptık, bunu anlatın' diyecekler. Hatta açıkça diyecekler ki 'Biz de Suriye'nin kuzey batısındaki yani kendilerine göre Rojava bölgesindeki kazanımlara biz de sahip olalım' diyecekler. Sayın Kılıçdaroğlu televizyonlarda kalkıp 'Avrupa'nın özerklik şartını tanıyacağız' diyecek. Yetmeyecek Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaptıkları bu mitinglerde terör örgütünün zafer işaretlerini CHP'nin yöneticileri ve eşleri yapacaklar. Bunları hep beraber diyoruz. Evet millet bu kadar terörle mücadele verilirken bu kadar şehitleri varken terör örgütlerinin gölgesinde siyaset yapılmasına müsaade eder mi? Bu millet sandıkta müsaade etmedi. Şimdi baktılar ki bu mesele istedikleri gibi olmuyor. Bu sefer milliyetçilik kartına, Türkçülük tarzıyla oynamaya kalktılar. Kusura bakmayın da millete enayi zannetmeyin. 15 günlüğüne çakma milliyetçiliğe bu millet prim vermez. Buna da asla müsaade etmez."

'Bir tane ağaç göstersin bu memlekette diktiği, bir tane eser göstersin'

İkinci tur için rehavet uyarısında bulunan Kurtulmuş, çok çalışıp malzeme üretmeye çalışanlara fırsat vermeyecek şekilde tarih yazarak sandıklardan çıkacaklarını dile getirdi. İkinci turda milletin Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki farkı gayet güzel ayırt edip Erdoğan’a çok daha güçlü destek vererek 28 Mayıs akşamı 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden göreve getireceğini ifade eden Kurtulmuş, şunları aktardı:
“Bir tarafta 21 yıldır eser ve hizmetleriyle ortada bulunan Recep Tayyip Erdoğan. Çok şey anlatmaya gerek yok millete. Diğer tarafta da Sayın Kılıçdaroğlu desin ki 'Şu arkadaki ağacı da ben diktim.' Bir tane ağaç göstersin bu memlekette diktiği, bir tane eser göstersin. Bir tarafta 21 yılda köprüler, Marmaraylar, hızlı trenler, havaalanları, hastaneler, Yusufeli Barajı, üniversiteler, uluslararası alanda yaptıkları, Karadeniz doğal gazı, milli savunma sanayindeki öne çıkan Türkiye'nin yerli, milli firmalarının önünü açmasıyla Recep Tayyip Erdoğan. Diğer tarafta ise bu millete göstereceği bir tane hizmeti, bir tane eseri olmayan Sayın Kılıçdaroğlu. Musluk açtı diyor arkadaşlar. Bazıları da diyor ki mutfağında deterjanı da var. Ama herhalde deterjan fabrikası açmamıştır. Bir tarafta bütün terör örgütlerini bir şekilde tasfiye eden Recep Tayyip Erdoğan. Diğer tarafta daha dün bile kendisine destek açıklayan PKK'lılara hadi oradan diyemeyen, onun gölgesindeki HDP'ye 'Siz eğer PKK'ya terör örgüt diyemiyorsanız benim de sizin oyunuza ihtiyacım yoktur' diyemeyen bir Kılıçdaroğlu."
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, "Pendik‘ten çok güçlü bir destekle birlikte inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden devlet başkanı yapmanın planını yol haritasını belirlemiş olacağız. Bu noktada ben sizden dualarınızı istirham ediyorum. Ve b u nedenle mutlaka ve mutlaka sandığa gitmeliyiz” dedi
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